El encuentro de Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2023

Pampita y Vicuna juntos en la alfombra roja del Martin Fierro

Era una de las postales más buscadas en la previa de los Martín Fierro 2023. Ella, nominada a mejor conductora por su trabajo en El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece. Él, en busca del premio a mejor actor por su papel en El primero de nosotros, la ficción de Telefe. Y los caminos se unieron en la alfombra roja del Hotel Hilton, con Iván De Pineda y Sofía Martínez como anfitriones, con los flashes de los fotógrafos como testigos y con las redes sociales al acecho esperando el momento.

Benjamín Vicuña daba una nota sobre su expectativa de cara a las múltiples nominaciones que tuvo la ficción que se emitió por Telefe y Paramount. “¿Se vive con nervios o relajado?”, le preguntó De Pineda, en base a su experiencia a lo largo de las nominaciones. “Con nervios”, admitió el chileno, acompañado por su hijo mayor Bautista, y puso el énfasis en el reencuentro con el elenco de la ficción, que fue rodada en 2021 en plena pandemia y estrenada el año pasado.

“Creo que es mi tercera vez, espero que sea la vencida. Hoy es una fecha especial y un personaje que quiero mucho”, agregó esperanzado, para una cuaterna que completan sus compañeros Damián de Santo y Luciano Castro más Luis Machín por El Hincha (El Nueve). Sin embargo, las preguntas de rigor se cortaron cuando fuera de cámara advirtieron la presencia de Pampita. “Quédense”, les pidió Martínez, mientras la modelo ingresaba con un imponente vestido rosa largo para encontrarse con su ex y con su hijo mayor.

Así empezaron los Martin Fierro 2023 (Telefe)

“Vamos a tratar de no pisar el vestido”, atinó a decir Iván, pero Pampita no parecía escuchar a nadie, conmovida al apreciar el look de Bautista, de impecable traje negro. “No lo había visto, se vistió en la casa de Benja. Es un bombón”, lo elogió con una sonrisa que no se le borró de la cara. A su turno el adolescente, también se refirió a sus expectativas. “Con muchos nervios también. Estoy contento por los dos, y ojalá gane alguno sí o sí”, anheló el adolescente, haciendo fuerza por sus padres.

Luego, Pampita habló de sus sensaciones de cara a la nominación. “Feliz, este es un premio que sería un honor tener algún día. Sé que es una terna muy fuerte, las admiro, aprendo de ellas”, señaló en relación a Mirtha Legrand, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano, sus competidoras. “Sería un gran honor y un mimo al alma si me toca, pero vengo sin ninguna expectativa”, admitió con honestidad. A esa altura, las redes se hacían eco del encuentro entre Carolina y Benjamín, que desde hace mucho tiempo ya demuestran que las rispideces post separación quedaron atrás y lograron construir una muy buena relación de exparejas.

