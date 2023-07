La particular reacción de Benjamín Vicuña cuando Wanda Nara ganó el Martín Fierro revelación

La reacción de Benjamín Vicuña cuando ganó Wanda Nara el Martín Fierro revelación (Video: "Martín Fierro 2023", Telefe)

Benjamín Vicuña fue uno de los protagonistas de la noche del domingo en la entrega de premios Martín Fierro 2023. Por un lado porque su romántica declaración durante su discurso luego de haber ganado una estatuilla se volvió viral, mientras Carolina Pampita Ardohain sonreía desde su mesa mirándolo en el escenario.

De inmediato, el foco se puso en la expareja, y el actor chileno debió salir a aclarar sus dichos -”quizás estuve mal”- ya que la modelo se encontraba junto a su esposo, Roberto García Moritán. “Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, dijo quien ganó un Martín Fierro por su rol protagónico en El primero de nosotros, la ficción de Telefe en la que interpretó a un enfermo terminal.

En su discurso había aprovechado que era el Día de la Patria en la Argentina para hacer una especial mención en el país en el que vivió por 15 años. “Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor...”, dijo y se quedó en silencio, como si hubiera cometido un acto fallido. De inmediato, e intentando tomarlo con humor, hizo un especie de mea culpa al girar su cabeza en el aire y, esbozando, una risa, continuó: “Me dio tantas cosas...”. En ese instante, las cámaras mostraron al resto del salón riendo y entendiendo lo que había sucedido.

La reacción de Pampita mientras escuchaba el discurso de Benjamín Vicuña

Por otro lado, Benjamín Vicuña también se volvió viral cuando las cámaras lo enfocaron al momento en que Wanda Nara ganó su Martín Fierro. La actual conductora de Masterchef estuvo nominada como revelación por su rol al frente de ¿Quién es la máscara? el año pasado, y compartió terna con Fede Bal, que hizo lo propio en Resto del Mundo, y Rocío Gómez Wlosko como actriz revelación por su papel en El primero de nosotros: interpretó a la hija del personaje de Benjamín Vicuña.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) votó a Wanda Nara y la esposa de Mauro Icardi se quedó con el Martín Fierro en dicha terna. Mientras la conductora caminaba hacia el escenario a buscar su premio, las cámaras enfocaron las mesas perdedoras y allí se vio la reacción de Benjamín Vicuña, quien se puso de pie para acercarse a sus compañeros de ficción y tuvo el reparo de taparse la boca para hablarles sin que se le pudieran leer los labios. Una táctica que suelen usar los jugadores de fútbol dentro del campo de juego para evitar que en la transmisión se pueda entender lo que dialogan entre ellos, con sus rivales o incluso con el árbitro del encuentro.

Benjamín Vicuña se tapó la boca para que no se le puedan leer los labios en cámara

En tanto, el actor regresó a su lugar en la silla -al lado de su hijo Bautista, quien lo acompañó a la gala más importante de la televisión argentina- y escuchó atentamente el discurso ganador de Wanda Nara. “Amo mucho este país, amo mucho a la Argentina. A veces me preguntan cuál es mi secreto y yo creo que en cada una de estas mesas tengo un amigo”, aseguró la conductora haciendo referencia a todos los allí presentes. Y agregó: “Quiero agradecerles a los que hablan mal de mí, porque me hacen más fuerte, poderosa e indestructible”.

