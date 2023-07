El Conejo reveló el increíble ofrecimiento que le hizo una mujer 19 años mayor que él

El Conejo reveló el ofrecimiento que le hizo una mujer mayor que él

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Alexis Quiroga estuvo en el centro de la escena mediática primero por su intensa relación con Coti Romero y, después, por inesperada su ruptura. Y, aunque el principio se mostraba muy angustiado por su separación de la correntina, la realidad es que con el correr de los días el Conejo lució mucho más repuesto. E, incluso, dispuesto a conocer personas nuevas.

Lo cierto es que, invitado a Polémica en el Bar, en la noche del viernes el cordobés participó de un debate sobre las primeras citas, si es el caballero el que debe invitar o si la cuenta hay que pagarla a medias y otras cuestiones referidas a las relaciones en los tiempos que corren. Hasta que, en un momento, el muchacho de 29 años reveló una increíble propuesta que le llegó por parte de una mujer de 48.

“Yo tengo un mail de contacto y me llega uno que decía el nombre de la persona, Ana, su edad y el lugar donde vive. Me ofrecía, a cambio de formar una familia con ella, capital y bienes”, comenzó diciendo el exhermanito. ¿Con qué patrimonio contaba la mujer en cuestión? “Ella tenía una fábrica, tenía campos y otras cosas. A cambio de que todo eso fuera mío, en el lapso de mi vida, tenía que tener una familia con ella”, explicó el Conejo.

En ese momento y a modo de broma, Marcela Tinayre comentó: “¿Sabés una cosa? La conozco”. Y, dando a entender que ahora que está soltero podría analizar nuevamente la situación, el joven le siguió al juego a la conductor del ciclo de América y retrucó: “¿Si? Bueno, preguntale si todavía la propuesta está en pie”.

El Conejo y Coti Romero

Cabe recordar que tanto el Conejo como Coti fueron convocados para formar parte del Bailando 2023 que, según confirmó Marcelo Tinelli, debutará el próximo 22 de agosto por la pantalla del canal del cubo. Pero la idea de la producción era que cada uno participara por separado junto a un partenaire profesional, algo que también habría influido en la separación.

Días atrás, en diálogo con Ángel de Brito para LAM, Romero había hablado de los motivos de la ruptura. “No fue algo puntual, fueron problemitas innecesarios que veníamos teniendo, porque ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a esto que vivimos. Cuando uno sale de la casa, al principio uno piensa que puede por todo. Se podría decir que nos desbordó la fama. Pero está bueno que uno acepte eso”, comenzó diciendo. Y luego se sinceró: “Perdí como siete kilos, pasé un momento re difícil. Ahora me valoro mucho más y me encontré de nuevo conmigo mismo”.

Respecto a cómo fue que tomaron la decisión de separarse, la correntina contó que fue algo a lo que llegaron de mutuo acuerdo. “Hablé con él, le dije que lo quería muchísimo todavía, que me parecía que podíamos seguir intentándolo. Pero me dijo que obviamente me quería y que pensaba que lo mejor era enfocarse cada uno en sus proyectos. Pensé que lo mejor era irme a mi pueblo y ahí tratar de encontrarme. Ahí me volvió a mandar mensajes diciéndome que estaba arrepentido, que quería intentarlo otra vez. Ahora estamos hablando porque ninguno quiere volver a pasarla mal por conflictos innecesarios”, reveló Coti.

