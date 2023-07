Coti Romero contó cómo la afectó su separación del Conejo Quiroga: “Perdí siete kilos”

Coti Romero dio detalles de su separación del Conejo Quiroga

Constanza Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga se enamoraron adentro de la casa de Gran Hermano y después de su participación en el certamen, parecía que la relación iba a encaminarse hacia algo todavía más serio y sólido. Sin embargo, después de contar que habían decidido no convivir en un mismo departamento, aunque sí en el mismo edificio, al poco tiempo blanquearon su separación.

“Hola, queríamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”, contó Coti a mediados de junio pasado en una publicación que realizó en sus Instagram Stories.

“No se dejen engañar por boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí”, dijo en otro mensaje, haciéndose eco de las redes sociales, que empezaron a especular con los supuestos motivos de la ruptura. “(A Alexis) lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas por sanar”, agregó la joven, aclarando además que por el momento no daría notas sobre la separación. Unas semanas después de esto, la correntina dio más detalles de lo que sufrió por la separación en una charla con Ángel de Brito y las panelistas de LAM (América).

Coti Romero Publicó Un Video Llorando

“No fue algo puntual, fueron problemitas innecesarios que veníamos teniendo, porque ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a esto que vivimos. Cuando uno sale de la casa, al principio uno piensa que puede por todo. Se podría decir que nos desbordó la fama. Pero está bueno que uno acepte eso”, comenzó diciendo Romero en el living del programa de chimentos.

“Perdí como siete kilos, pasé un momento re dificil. Ahora me valoro mucho más y me encontré de nuevo conmigo mismo”, agregó después respecto a los efectos colaterales tanto de la separación como del torbellino de la fama post reality show.

Respecto a cómo fue que tomaron la decisión de separarse, dijo que fue algo a lo que llegaron de mutuo acuerdo. “Hablé con él, le dije que lo quería muchísimo todavía, que me parecía que podíamos seguir intentándolo. Pero me dijo que obviamente me quería y que pensaba que lo mejor era enfocarse cada uno en sus proyectos. Pensé que lo mejor era irme a mi pueblo y ahí tratar de encontrarme. Ahí me volvió a mandar mensajes diciéndome que estaba arrepentido, que quería intentarlo otra vez. Ahora estamos hablando porque ninguno quiere volver a pasarla mal por conflictos innecesarios”, reveló Coti.

Coti Romero y Conejo Quiroga, cuando convivían en la casa de Gran Hermano

“¿Sentís que es definitivo?”, le preguntó de Brito. “Uno nuca sabe, creo que todavía nos queremos muchísimos, nos preocupamos el uno por el otro y creo que esa es la representación más grande de lo que es el amor. Pero hoy por hoy todavía no pude hablar frente a frente con él de todas las cosas que fueron pasando, de las cosas que nos pasaron. No te puedo decir si es definitivo. Incluso ahora te puedo decir ahora que es definitivo, pero nunca se sabe”, dijo Coti con respecto al futuro amoroso de ambos.

Cabe recordar que el mes próximo Coti y Alexis debutarán en la pista del Bailando 2023, el ciclo de Marcelo Tinelli y tendrán que verse cara a cara nuevamente. “No hablamos sobre el Bailando. Como ustedes sabían, yo quería bailar con él”, dijo ella, aunque se preocupó por aclarar que esa diferencia no fue lo que los separó. “El lío entre nosotros fue mucho antes, por cosas que no estábamos acostumbrados, a tanta exposición. Al principio era todo color de rosas, pero después la gente se empezó a meter mucho en nuestras vidas, en todo sentido. Incluso llegaban rumores de cosas que nosotros mismos sabíamos que no”, cerró Romero.

