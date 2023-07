El no a Maradona, su broma al novio en una despedida de soltero y otras 31 definiciones de Romina Richi

Romina Richi

1. Cuando eras chica de grande querías ser…

—Piloto de avión.

2. Desde el balcón del quinto piso de tu casa de infancia en Gavilán y Bacacay solías observar…

—Todos los movimientos de la cuadra y el tren que pasaba justo por la esquina.

3. Cierta vez merendabas con tu hermano en el balcón cuando vieron a un señor con una valijita…

—La apoyó y se acostó sobre las vías del tren. Lograron sacarlo antes de que viniera el tren. Al otro día, a la misma hora volvió: apenas lo vimos empezamos a gritar y pudieron salvarlo. Y al tercer día, se tiró en la cuadra anterior… Parece ficción, pero fue así.

4. En tu partida de nacimiento es Richi pero se te conoce por Ricci…

—Siempre me sucedió. Siempre hubo dudas y lo escribían siempre mal.

5. Hacer un curso de modelaje te sirvió para…

—Aprender a caminar derecha. Lo hice a los 12 años y automáticamente comencé a trabajar, al tiempo que también tomaba clases de teatro. Era una escuela en Caballito, en una esquina sobre Pedro Goyena. Las clases de teatro eran con Roberto Saiz en Congreso.

6. Tu primer bolo fue…

—Hice de Amelita Vargas en El gordo y el flaco. Tenía 12 años. En esa época hacía muchas publicidades: creo que fue por casting que llegué a esa participación, como con los comerciales.

7. Pasaste por Grande, Pa!…

—Mi personaje se llamaba Belen, era la amiga de Flo (Gabriela Allegue) y tenía 12 años. Participé tres años y fue una experiencia muy linda.

8. El club del espanto fue…

—Un programa que producía Jorge Guinzburg y era como Montaña rusa con una mezcla de Los muertos vivos, una historia de amor bizarro en una escuela secundaria. Allí lo conocí a Rodrigo de la Serna y luego trabajamos juntos en Naranja y media.

9. Ser mamá a los 19 años…

—Fue algo que me surgió con mucha naturalidad.

Romina Richi (Foto: @rominarichiok)

10. Saliste a vender milanesas de soja…

—Venía de hacer cuatro años de tevé sin parar y necesitaba trabajar de otra cosa que me sumara a la actuación, desde otro lugar.

11. Tener una mamá que vivía en un templo Hare Krishna…

—Y un papá evangelista: perfecto para escribir una gran historia. Ya vivía sola y no tuve muchas experiencias más que eso.

12. Tus vivencias como animadora de fiestas infantiles...

—Fue en la época de las milanesas de soja, y con la misma intención. Era un lugar que quedaba enfrente de mi casa y animé una fiesta sola... Solo recuerdo que fue divertido.

13. Lo mejor y lo peor de grabar escenas de sexo…

—Lo peor y lo peor. Pero lo mejor que podría suceder es tener un buen compañero, un buen director y equipo.

14. Aunque se te ve muy libre, como mamá…

—Soy muy ordenada con los horarios de baño y comida, la tarea; me gusta que haya una rutina en ese sentido. Ser organizado es también la libertad.

15. Tu experiencia en los albergues transitorios…

—Una vez me quedé dormida y se inundó el cuarto.

16. Desde chica mantenés la ceremonia del diario personal…

—Tengo miles; ya no lo hago más. Ahora estoy escribiendo un largometraje de ficción.

Romina Richi y su imitación de Fito Páez en La Academia, de ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

17. A los dibujos de Edgar Degas…

—Los copio idénticos. Sobre todo a las bailarinas.

18. Los celos son…

—No soy muy celosa. Confío que si algo no me la hace pasar bien es porque las cosas no están bien.

19. Ser mamá de tres hijas de tres papás distintos…

—No siento una mirada acusadora del otro. Tengo una familia hermosa.

20. Un día perfecto es…

—Hoy.

21. A los 16 años te contrataron para animar una despedida de solteros judía y…

—Cosas divertidas que me sucedieron, y encima me pagaban. Me convocaron para interpretar a la supuesta amante del futuro esposo. Participé de juegos y conversaciones como una más pero en un momento me senté al lado y empecé a decirle: “Te olvidaste todo lo que me prometiste, ¿no? ¿Te olvidaste cuando me dijiste en el boliche que te querías casar conmigo, que era la mujer de tu vida?”. Me fui del salón, pero vuelvo y le grito: “¡Sos un hijo de p...!”. Pensaron que todo terminaba mal, hasta que contamos que se trataba de una broma.

22. Lo mejor de haber interpretado a la provocativa y ambiciosa Rosario en Resistiré…

—Todo fue lo mejor en esa serie.

Romina Richi en Resistiré, la novela de Telefe

23. Entre ser actriz como la mamá o música como el papá, Fito Páez, te gustaría que Margarita eligiera…

—Me gustaría que siempre estudie y siga sus instintos de lo que más la haga feliz. Siempre tuve esa fantasía de que sean lo que me imagino, pero a la vez entendí que es algo que le sucede a uno y no a ellas. Entonces es lindo imaginar pero creo sin interrumpir el deseo del otro.

24. La pintura para vos es…

—Otra forma de expresar las emociones. Hace mil que no pinto; lo hice en un momento y tuve mi exposición. Fue un cierre de un momento en el cual estudié dibujo y pintura, y una manera de ponerlo en práctica. Después continué estudiando fotografía; también hice una exposición en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Y luego continué armando historias y filmándolas: realicé varios cortometrajes, algunos fueron a festivales y así llegué a la película documental que hice sobre Alfredo Arias en París.

25. El momento cuando más pensás…

—Cuando me baño en la tina.

26. Tomaste cursos…

—De todo: italiano, francés, guion, edición. También terminé una carrera que me hizo muy feliz.

27. Lo que queda del 2023 viene con…

—Con ideas y pausas hasta encontrar el momento.

28. Último libro que leíste y serie que viste…

—Por quinta vez o mas... Vagones que transportan humo, de Urdapilleta. Y estoy terminando la serie Vórtice.

29. Una buena razón para ir a ver la obra Sex, donde trabajás…

—Es una obra divertida, alegre y para pasar un rato lindo.

Romina Richi y Diego Ramos, en Sex, la obra de José María Muscari (RS Fotos)

30. Das una imagen de fortaleza pero te asustan…

—Las cucarachas.

31. Conociste a Diego Maradona en un boliche y…

—¡Sí! Fue una noche muy divertida. Lo recuerdo como algo especial: fue lindo tenerlo cerca, con amigos. Cuando nos despedimos me invitó a Cuba. Me dio mucha ternura cómo me quería convencer: me vino a buscar hasta la cochera y se me subió a la parte delantera del auto impidiéndome que avanzara. Finalmente logré irme y me llamó su secretaria, insistiéndome. Le agradecí, pero no había ninguna posibilidad de realizar esa aventura.

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Algo que nunca debió ser de otra manera. La democracia es lo que más tenemos que cuidar: proteger las libertades civiles y defender los derechos humanos.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Piloto de avión.

