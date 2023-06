Así hablaba Manu Urcera sobre la relación con las hijas de Nicole Neumann antes del conflicto familiar

Esto decía Manu Urcera sobre su relación con las hijas de Nicole Neumann (Video: Socios del Espectáculo)

Actualmente tanto Manu Urcera como Nicole Neumann decidieron tomar una postura tajante en relación a la prensa: ambos se niegan a dar declaraciones sobre su vida privada y a hablar de su vínculo. Esto se debe, en parte, al conflicto familiar que la modelo está atravesando con su ex Fabián Cubero y su hija mayor de casi 15 años Indiana con quien, por el momento, no tienen relación. Cabe destacar que la pareja se encuentra en plena tratativas de compromiso ya que tienen fecha de casamiento para el próximo 8 de diciembre.

Otro suceso que provocó el enojo en el piloto fue cómo trascendió en los medios la acusación en su contra tras agredir a un fanático al finalizar una carrera. Esto provocó denuncias cruzadas y fuertes versiones de las que tampoco quiso hablar en público. Aunque a raíz de esta situación, sorprendió un archivo que demuestra el cambio de actitud que tomó Manu Urcera con los medios.

Este viernes en Socios del Espectáculo recordaron una entrevista que le hicieron al piloto el 13 de septiembre del 2022 cuando Urcera estaba afianzando su romance con Nicole y acababan de regresar de Italia donde él corrió y ella lo acompañó. Además del trabajo, aprovecharon para descansar y pasear.

“Con Niki estamos muy bien, afianzando la pareja y cada vez un poquito mejor. Estoy muy contento, me acompañó en esta última carrera que tuve en Italia, en Imola. Y tratamos obviamente de hacer un mix de mi trabajo y aprovechar para disfrutar un poquitito que bueno obviamente Europa siempre es muy lindo y conocer lugares”, había dicho el piloto de turismo carretera que se había tomado el trabajo de frenar y hablar con la prensa.

En la actualidad, Manu se muestra junto a Allegra y Sienna pero no con Indiana ya que Nicole no tiene relación con su hija, según confirmó Fabián Cubero (Instagram)

Durante la charla se mostró sonriente y con buena onda. “¿Hay más hay proyectos de casamiento por ejemplo, o de convertirse en papás juntos? Ella ya tiene tres nenas, cómo ese rol de el compañero de la madre como lo llevas?, le consultó el cronista a lo que Urcera contestó: “Sí, me gusta mucho, tengo una linda relación con las chicas. Ellas son súper cariñosas conmigo. Bueno, obviamente, una relación siempre es de a dos, ¿no? O de a más. Y cuando hay buena química, buena relación, es muy lindo. Tengo una linda relación, las quiero un montón”, reconoció sobre su vínculo con Allegra, Indiana y Sienna.

Cabe destacar que esta nota fue en septiembre y a los tres meses de esto, en diciembre precisamente, Indiana decidió dejar de vincularse con su mamá, ni siquiera pasaron las fiestas juntas. “Obviamente en algún momento me gustaría tener un hijo. No sé en qué momento, hoy por ahí no es ese el pensamiento, pero se va a dar en algún momento y bueno, el día que sea va a ser con felicidad seguro”, había dicho Urcera sobre la posibilidad de agrandar la familia.

Actualmente Manu tiene una actitud distante con la prensa, la esquiva e incluso cuando le ponen un micrófono prefiere no dar declaraciones. Algo que no pasaba tiempo atrás, cuando se mostró sonriente y hasta haciendo chistes. “Podrías llevarlo a Lussich y Pallares a dar una vueltita. Los esperamos y los voy a llevar a una vuelta. También ellos que están del otro lado con la posibilidad del micrófono, arriba del auto voy a estar yo con el volante en la mano y ellos sentados y bueno, ahí estarán dependiendo un poco de mí, les mando un saludo y están invitados todo el panel”, concluyó Urcera en la nota que dio con mucha buena onda.

