Mica Viciconte posó con el perro que Nicole Neumann le había regalado a su hija y generó un nuevo conflicto familiar

Nueva guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Luego de que trascendiera a nivel mediático la mala relación que actualmente tiene Nicole Neumann con su hija mayor Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero, trascendió un nuevo conflicto que pone en disputa a la modelo y a Mica Viciconte, la nueva pareja del exfutbolista y mamá de Luca, el bebé que tuvieron juntos.

En las últimas horas hubo un detalle que para muchos fue normal y pasó desapercibido en las redes sociales pero que en realidad llamó la atención de aquellos usuarios que siguen el minuto a minuto de esta historia. Cómo es de público conocimiento, Indiana decidió por el momento dejar de vincularse con su mamá Nicole, y recientemente Mica hizo un sugerente posteo que suma más interrogantes al conflicto familiar.

Allí se la ve junto al perro que Nicole le había regalado a su hija y que se había negado a dárselo cuando la menor se fue de su casa y muchos señalaron que se trataba de una provocación de Mica a la madre de las chicas. Es que hace unos días fue la abogada de Fabián Cubero quien habló en A la Barbarossa del tema y explicó la situación familiar.

Pochi de @gossipeame subió la foto de Mica con la mascota y dejó en claro que era una provocación para Nicole (Instagram)

En diálogo con Georgina Barbarossa para su programa en Telefe, la letra aseguró que la mascota había sido un regalo que especialmente Neumann le había hecho a su hija y tras las discusiones y la decisión de Indiana de irse de su casa, eso trajo un nuevo punto de quiebre. La menor de 14 años decidió en diciembre dejar de vincularse con su mamá y vivir oficialmente con su papá, pero no tenía ni sus pertenencias ni a Rufi, su mascota, ya que habían quedado en la casa de la exjurado de Los 8 Escalones.

Ahora, Indiana pudo acceder a sus pertenencias y también se reencontró con el perrito que ahora vive con ella, Fabián y Mica. Y es que según explicó la abogada de Poroto, Neumann no quería que Indiana se llevara ni sus cosas ni a la mascota porque tenía la ilusión de poder recomponer el vínculo entre ambas y que todo volviera a la normalidad. Cabe destacar que Sienna y Allegra, las otras hijas de la expareja, siguen en contacto con ambas partes y viven con Neumann.

Indiana junto a su mascota, el perro que generó conflicto con su mamá (Instagram)

“La nena no quiere saber nada con su madre. No tienen una comunicación adecuada. No digo que esto sea eterno, seguramente Indiana en algún momento la busque, pero ahora no está en condiciones de dirigirle la palabra”, había dicho la letrada Lidia Rosenstein sobre la relación de Neumann y su hija mayor, y agregó: “Indiana agredida, maltratada y vapuleada. Cuando interpretó que lo que estaba viviendo era algo terrible, llamó a su padre y le pidió irse con él”.

Viciconte, por su parte, también habló del tema cuando le consultaron por la denuncia judicial. “Pasa que está todo judicializado, entonces por respeto y por cuidar a algunas personas, yo prefiero no hablar. Prefiero no hablar, hay tiempo para todo. Y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro. Las cosas más delicadas, muy adentro, para mí”, explicó Mica.

Respecto a cuál es su postura en este tema, Mica atinó a decir que su rol es “de pareja” con respecto a Cubero. “Es un rol de contención de amor, el rol que siempre ocupé. Yo no soy ni mamá, no es algo que quiero ocupar. Tengo a mi hijo. Pero también tengo mucho amor y las quiero mucho. Son parte de mi familia y las cuido, nada más. Pero no ocupo ningún rol y todas las cosas se tratan con amor”, aclaró con respecto a cómo se vincula con Indiana, pero también con Sienna y Allegra, las otras hijas que el exfutbolista tuvo con Neumann.

Seguir leyendo: