Habló el hombre que acusó de agresión a Manu Urcera: la frase relacionada a Nicole Neumann y Fabián Cubero que enfureció al piloto

El sujeto que fue golpeado por el piloto de Turismo Carretera contó cómo fue el momento de la agresión en Concordia y qué le dijo para que se enojara

El pasado sábado 30 de abril, luego de la actividad del Turismo Carretera en el autódromo de Concepción del Uruguay, se produjo una situación violenta que involucró al piloto campeón de la categoría, Juan Manuel Urcera, y un aficionado que se encontraba en la zona de boxes. El rionegrino, pareja de Nicole Neumann, fue acusado de reaccionar con un golpe de puño en el rostro de un fanático, que posteriormente habría golpeado su cabeza contra el suelo y debió ser hospitalizado.

El sujeto, identificado como Ramiro, que inició el conflicto con Manu Urcera dio su versión de los hechos y relató el paso a paso de la secuencia que generó un escándalo en el automovilismo nacional. “Todo empezó con un chiste. Me fui a sacar una foto con él y quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento. Jamás le dije cornudo. Yo soy hincha fanático de Vélez y de Fabián Cubero y jamás le faltaría el respeto a su ex mujer y sus hijas. Le pregunté si iba a ir a la despedida de Cubero. Me salió en el momento y me arrepiento”, dijo la víctima en declaraciones al programa Socios del Espectáculo (Canal 13).

Luego, relató su versión del instante de mayor tensión con Urcera: “Cuando le digo eso y estaba al lado de él, me dice: ‘me estás agarrando para la joda’. Le pedí disculpas, pero él me agarró la remera y vienen los de seguridad y nos separan”, agregó. Pero la agresión llegó cuando Ramiro le quiso dar la mano a Urcera para saludarlo y pedirle nuevamente las disculpas: “Cuando le doy mi mano, él la agarra con la izquierda, me lleva hacia él, y con la derecha me pega. Ahí me caigo al piso y golpeo la cabeza con una alcantarilla”.

El hombre fue trasladado al hospital, donde recibió cuatro puntos de sutura en su cabeza y además perdió parte de su dentadura. Luego del impacto contra el filo de la alcantarilla alega además haber perdido el conocimiento.

Así quedó Ramiro, el hombre que le hizo un chiste a Manu Urcera y terminó siendo agredido por el piloto de TC en Concepción del Uruguay

“Le tuvieron que coser la nuca porque el golpe fue muy fuerte, estaba perdiendo mucha sangre”, relató el periodista de Intrusos, Gonzalo Vázquez, desde el Autódromo de Concepción del Uruguay, donde el TC corrió su quinta fecha.

El chofer de la ambulancia que llevó al aficionado hasta el Hospital contó detalles de la conversación que tuvieron. “Yo le iba hablando porque estaba muy mal y no quería que perdiera el conocimiento. Me dijo que admitía que le había hecho un chiste de mal gusto a Urcera”, dijo Franco, quien llevó al hincha al nosocomio.

Por otra parte, tras la reunión entre la ACTC y Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF), se inició una investigación interna para determinar si se sanciona al piloto. “En relación a los hechos acaecidos en los Boxes del Autódromo de Concepción del Uruguay, la CAF está recabando la información correspondiente al mismo a fin de tomar eventualmente, las medidas que pudieran resultar a la cuestión”.

Esto quiere decir que se inició una investigación interna para poder tener más elementos que les permita tomar una medida. En caso de que el corredor de 31 años reciba alguna sanción, según el Reglamento Deportivo Automovilístico (RDA) de la ACTC, en su capítulo XVII sobre Penalidades, en el punto 17-003, informa que la escala es: apercibimiento, multa, suspensión, desclasificación y descalificación.

Manu Urcera protagonizó un hecho de violencia en los boxes del autódromo de Concepción del Uruguay

