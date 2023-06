Nicole Neumann e Indiana Cubero, cada vez más distanciadas: la menor evitó encontrarse con su mamá en un festejo familiar

Nicole Neumann

Desde hace unos meses, más precisamente desde fin de año, que empezó a circular el rumor que Nicole Neumann estaba peleada con su hija mayor, Indiana Cubero. Las suposiciones de un distanciamiento entre madre e hija se hicieron más fuertes cuando en diciembre del año pasado sorprendió no ver a la jovencita cerca de su mamá. La modelo, que fue a pasar las Fiestas y unos días de descanso en Punta del Este, estuvo con su novio Manuel Urcera ycon sus dos hijas, Siena y Allegra.

Sin embargo, en dichas ocasiones, Indiana no fue de la partida. Ni para la Noche de Año Nuevo ni para compartir los días en la playa junto a sus hermanas. Entonces, comenzó a correr el rumor de que la adolescente estaría enojada con su madre y que se habría ido a vivir con su papá, junto a Mica Viciconte y a su hermanito recién nacido, Luca. Tiempo después, Fabián Poroto Cubero terminó de oficializar la pelea y confirmó que Indiana estaba viviendo en su casa junto a su actual pareja Mica Viciconte.

Pasa el tiempo y la relación entre Nicole e Indiana parece no tener retorno. En las últimas horas se dio una muestra más del distanciamiento entre ambas cuando la modelo decidió ir a visitar a Matías, su sobrino quien es hijo de Geraldine Neumann, y cumplía años. En este marco, se organizó una gran reunión familiar y ex de Cubero fue acompañada por sus dos hijas menores y por su actual pareja y futuro marido Manu Urcera.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de nada más ni nada menos que Indiana, la hija mayor de Nicole. Y es que, en las fotos que las famosas publicaron en sus respectivas en las redes sociales se observa que la adolescente no estuvo presente.

La publicación de Nicole Neumann

La publicación de Manu Urcera

A esta altura, ya es de público conocimiento que la relación entre Nicole Neumann y la hija mayor que tuvo de su relación con Fabián Cubero, Indiana, no está transitando su mejor momento. Y, más allá de las declaraciones que puedan hacer de ambos lados, lo concreto es que la menor de 14 años desde hace meses que no se muestra con su mamá en viajes, celebraciones e incluso fiestas importantes como Navidad o Año Nuevo.

“Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Aparte ya se sabe por la prensa y por fotos que hemos subido desde ambos lados que estamos así, no comenté nada nuevo”, había señalado Poroto en declaraciones a Socios en el Espectáculo. El periodista quiso saber si el conflicto entre ambas venía por cuestiones alimenticias. “¿Tiene que ver con que hay milanesas en tu casa?”, preguntó. En tanto, Fabián negó rotundamente: “No, ¿a ustedes les parece que una nena se puede ir de una casa porque no come verduras o porque no puede comer carne?. También he escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero no los tomo en serio porque la realidad no es esa. Es otra realidad, de la que no viene al caso hablar porque hay nenas en el medio”.

El deportista aseguró que él buscaba restablecer el vínculo madre e hija. “A mí siempre me gustó la familia unida. Pero no todos los casos son iguales ni todas las experiencias son las mismas. Yo, desde mi lado, siempre voy a apunar a colaborar para que mi hija tenga una buena relación con la madre y conmigo, con sus tíos y con toda la familia. Pero hoy en día el deseo de la nena es otro y yo, obviamente, como padre la voy a respetar. Tiene 14 años y está bastante grande para tomar las decisiones que toma”, concluyó Cubero.

En relación a las declaraciones de Nicole, quien aseguró que no era cierto que no veía a su hija, agregó: “Qué cada uno diga lo que quiera. Yo no tengo ganas de debatir el tema. Simplemente, es una realidad que hoy está pasando. Y se está manejando íntimamente y en el juzgado, que es donde se tienen que tratar los temas. Por otra parte, aseguró que no se trataba de que Mica Viciconte, su actual pareja, fuera más “copada” con la joven. “No pasa por ser más divertido o no, pasa por generar un buen vínculo”, dijo. Y aclaró que él y la ex Combate tenían un “vínculo intacto” con las tres nenas: Indiana, Allegra y Sienna.

