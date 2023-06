El desesperado pedido del marido de Camila Perissé: “Necesitamos un tomógrafo urgente”

Camila Perissé fue hospitalizada y necesita un tomógrafo (Gentileza Julio Fernández)

El sábado pasado Camila Perissé fue nuevamente internada por fuertes dolores abdominales. La actriz había atravesado varias hospitalizaciones durante este año y en el último mes había superado una infección urinaria mientras estuvo internada en el Hospital Español.

En esa oportunidad, a mediados de mayo, su pareja Julio Chino Fernández habló con Teleshow para contar la situación desesperante que estaba viviendo la actriz que fue un ícono de los años 80. “Lamentablemente internaron a Camila por una infección urinaria bastante complicada en el hospital Español y los médicos están evaluando su estado general”.

Afortunadamente, a las dos semanas, su compañero afirmó que había superado la infección y que le habían dado el alta hospitalaria. “Camila está mejorando y ya se encuentra de nuevo en el hogar de Boedo, en donde está alojada desde hace ya unos meses”. El cantante de tangos se explayó: “Fue más de un año y medio de lucha, y ahora Cami está mejorando gracias a que la jefa de PAMI Central se puso al hombro el problema y nos está dando resultados positivos, como la silla de ruedas, los pañales”, expresó sobre la recuperación de su mujer.

Más adelante, continuó: “Ahora comienza la segunda etapa, por un lado rehabilitar la parte neurológica y por el otro, la parte física. Esto va a estar a cargo del equipo de Neurociencia de Facundo Manes y de la Fundación Favaloro. Esto es de manera gratuita para nosotros, porque lo cubre PAMI”.

Camila Perissé está internada con fuertes dolores abdominales (Gentileza Chino Fernández)

Sin embargo, después de este alta, su marido esperaba que su mujer continuara con las terapias alternativas que le dieron muy buenos resultados cuando estaban viviendo en Mar del Plata. “Durante dos o tres meses quiero continuar con las terapias alternativas que hicimos en la costa y que tuvimos que interrumpir por falta de dinero. Esto hasta que las nuevas terapias de la Fundación Favaloro y de Neurociencia comiencen a dar resultados. Es muy importante continuarlas porque es lo que a Camila la tranquiliza y la mantiene en un estado de no reacción y menos irritable, son sanas y naturales, gracias a ellas el cerebro de Camila volvió a recuperarse en un 80 por ciento, después de haberla desintoxicado de los fármacos que le daban y le hacían mal”, dijo mientras pidió un último apoyo para la actriz.

Durante este miércoles, Fernández volvió a realizar un desesperado pedido por Camila Perissé. En diálogo con Teleshow, hizo su descargo. “Hoy empecé una campaña en el Facebook y en el Whatsapp que son las únicas redes que manejo. No hay tomógrafo en el Hospital Español.”, comenzó afirmando de manera contundente. Y agregó: “Camila hace dos meses que está llorando de dolor pero los médicos no encuentran el problema, y no hay tomógrafo, me acabo de enterar ayer, no le están haciendo los estudios que corresponde y no es solo por Camila, es por todos los argentinos que tienen derecho a un tomógrafo. Esta es mi campaña. Derecho a un tomógrafo en todos los hospitales de la República Argentina. La espera hace sufrir, no a Camila, sino a Marta, Miguel, a Juan, a todas las personas. Están sufriendo mayores, niños, esto se tiene que terminar, trasladando a la gente, haciéndola esperar, se está muriendo de dolor. Tenemos derecho a un diagnóstico anticipado, a saber un diagnóstico a tiempo, y no lo tenemos porque faltan tomógrafos, faltan ecógrafos portátiles, esto se tiene que terminar. No es politiquería, no tengo ningún pensamiento político. ¡Derecho a los tomógrafos y a los ecógrafos portátiles!. En el Hospital Español, donde está Camila internada desde hace 5 o 6 días todavía no tiene un diagnóstico, todavía no se sabe nada. No le están haciendo los estudios que corresponde, no hay tomógrafo”, concluyó con la voz quebrada.

