Camila Perissé fue dada de alta de una infección: “Está mejorando pero todavía falta la parte neurológica”

Camila Perissé fue dada de alta tras una infección (Gentileza Julio Fernández)

Desde hace unos años que Camila Perissé atraviesa un cuadro de salud que le afectó el sistema neurológico y también la movilidad. Su esposo, Julio Fernández, es quien se ocupa de su cuidado personal y de todos los trámites administrativos relacionados con su día a día.

Pero hace dos semanas su compañero habló con Teleshow para informar que la reconocida actriz, ícono de los años 80 había sido hospitalizada. “Lamentablemente internaron a Camila por una infección urinaria bastante complicada en el hospital Español y los médicos están evaluando su estado general”. Con estas palabras y al borde del llanto el Chino relató la situación que atravesaba la figura que se hizo famosa por actuar y bailar en patines al lado de Tato Bores.

En esta oportunidad, durante este jueves, en diálogo con Teleshow, Fernández, contó que “Camila está mejorando y ya se encuentra de nuevo en el hogar de Boedo, en donde está alojada desde hace ya unos meses”. El cantante de tangos se explayó: “Fue más de un año y medio de lucha, y ahora Cami está mejorando gracias a que la jefa de PAMI Central se puso al hombro el problema y nos está dando resultados positivos, como la silla de ruedas, los pañales”.

Más adelante, continuó: “Ahora comienza la segunda etapa, por un lado rehabilitar la parte neurológica y por el otro, la parte física. Esto va a estar a cargo del equipo de Neurociencia de Facundo Manes y de la Fundación Favaloro. Esto es de manera gratuita para nosotros, porque lo cubre PAMI”.

La salud de Camila Perissé: "No sabemos si volverá a caminar" (Foto: Gentileza Chino Fernández)

Sin embargo, Fernández espera poder continuar brindándole a su mujer las terapias alternativas que le dieron muy buenos resultados cuando estaban viviendo en Mar del Plata. “Durante dos o tres meses quiero continuar con las terapias alternativas que hicimos en la costa y que tuvimos que interrumpir por falta de dinero. Esto hasta que las nuevas terapias de la Fundación Favaloro y de Neurociencia comiencen a dar resultados. Es muy importante continuarlas porque es lo que a Camila la tranquiliza y la mantiene en un estado de no reacción y menos irritable, son sanas y naturales, gracias a ellas el cerebro de Camila volvió a recuperarse en un 80 por ciento, después de haberla desintoxicado de los fármacos que le daban y le hacían mal”, dijo mientras pidió un último apoyo para la actriz.

“La idea es que con estas terapias alternativas la mantengamos a Cami en un estado de tranquilidad, sin usar fármacos porque rechacé todos, firmé y me hice cargo de las consecuencias. Los fármacos la mantenían dopada y no le daban a su cerebro la posibilidad de ir reaccionando, y ella ya fue muy intoxicada con muchos medicamentos. En cambio, la homeopatía y la bioelectricidad lo que hacen es activar el cerebro en base a electricidad y a cosas naturales, y le dan la posibilidad de reaccionar y de mejorar. La estamos pasando muy mal y necesitamos no frenar estas terapias”, reconoció con la voz quebrada.

Camila Perissé fue dada de alta y está nuevamente en un hogar (Gentileza Julio Fernández)

También, a través de su cuenta de Facebook, Fernández publicó un extenso posteo contando toda la situación de salud de la actriz. “Sigo con la parte final de este posteo largo de cómo fue el proceso de recuperación de Camila. Su cerebro estaba casi colapsado de tantos meses de estar día y noche por más de 8 meses con fármacos, como quetiapina y clonazepam, así que yo tomé la decisión de desintoxicarla. Yo cobro una pensión no contributiva por mi problema cardíaco irreversible y Cami una jubilación mínima. Tenemos gastos extras por los dos próximos meses en adelante que no podemos afrontar. Hay medicación de PAMI que cubre el 50% más elementos de aseo, como jabón, toallas, talco, cremas, champú, esponjas, etc. y los costos de las terapias alternativas que Camila necesita no interrumpir por lo menos durante dos o tres meses como apoyo a los nuevos tratamientos”, informó junto a un número de Caja de Ahorro para que los que quieran puedan hacerle llegar su ayuda. Caja de Ahorro Banco Nación CBU 0110350030035030866347.

