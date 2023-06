El look de los famosos en el reestreno de Un plan perfecto, la obra de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Un plan perfecto se estrenó en calle Corrientes (RS Fotos)

Paula Chaves y Pedro Alfonso se consolidaron como una de las parejas más estables del ambiente artístico. Con tres hijos en común, Olivia, Baltazar y Filipa, su relación comenzó en 2010 en el Bailando, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. En esa oportunidad, la modelo participaba como famosa mientras que Pedro era productor de Ideas del Sur. “Al principio no éramos una pareja, estábamos en la etapa de conocimiento. Yo no soy una persona fácil. Soy muy exigente y me imagino todo en mi cabeza, pero no se lo hago saber a la otra persona”, había confesado Paula acerca del reciente vínculo con el productor televisivo.

Paula Chaves y Pedro Alfonso volvieron a protagonizar Un Plan Perfecto en la calle Corrientes (RS Fotos)

Georgina Barbarossa eligió un look descontracturado para ir a la función reestreno de Un Plan Perfecto

Ya con casi diez años juntos, Paula y Pedro volvieron a estrenar Un Plan Perfecto, la obra de teatro que resultó un éxito en el verano en Carlos Paz. Esta vez por el Teatro Brodway y con la incorporación de Marcela Kloosterboer en lugar de Romina Gaetani, la pareja de actores disfrutó de la puesta en escena sobre el escenario. El elenco original entonces continuó con Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani, mientras la producción está a cargo de Ezequiel Cordo, Fede Hoppe y Chato Prada.

El viernes pasado muchos famosos se acercaron al teatro de la calle Corrientes para disfrutar de la propuesta y saludar a los actores al final de la función. Entre ellos estuvieron Mery Del Cerro, una de las grandes amigas de Paula Chaves.

Mery Del Cerro fue a saludar a su amiga Paula Chaves en el reestreno de Un Plan Perfecto

Hace unos días, al aire de LAM (América), la actriz había confesado que la modelo es su amiga del alma, desde que se conocieron en el concurso de modelos Súper M, allá por el 2003, cuando Paula resultó ganadora del certamen y comenzó a desarrollar su carrera profesional con 18 años.

Además, también estuvieron presentes otras celebridades, como las conductoras Pamela David y Georgina Barbarossa, Federico Hoppe -uno de los productores de la obra-, Sergio Verón junto a su hija menor Cristal, y los exparticipantes de la última edición de Gran Hermano, Constanza “Coti” Romero y Alexis “Cone” Quiroga.

Pamela David en el reestreno de Un Plan Perfecto, el éxito de Carlos Paz

Marcela Kloosterboer y Pachu Peña al finalizar el reestreno de Un Plan Perfecto

Sofía Macaggi y su pareja en el reestreno de Un Plan Perfecto

Constanza Coti Romero en el reestreno de Un Plan Perfecto

El comediante Camilo Nicolás en el reestreno de Un Plan Perfecto

Rodrigo Noya en Un Plan Perfecto

Agustina Agazzani una vez terminada la función de Un Plan Perfecto (RS Fotos)

Seguir leyendo: