La emoción de Carla Peterson por encontrarse con una estrella de Hollywood: “La niña que soñaba ser actriz”

Carla Peterson con su look para El Eternauta

Carla Peterson vive un momento profesional. Por un lado, como una de las protagonistas de Blondi, la ópera prima de Dolores Fonzi, de reciente estreno en las salas de todo el país. Y mirando hacia el futuro, participará de la serie basada en El Eternauta, la célebre historieta de Héctor Germán Oesterheld con Ricardo Darín en la piel de Juan Salvo y con guion y dirección de Bruno Stagnaro.

En medio de estos compromisos, la actriz se dio un gusto que mezcla lo profesional con lo personal al poder conversar un rato con James Cameron, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood. Reconocido por su activismo a favor de la preservación del medio ambiente, el responsable de obras como Titanic y Avatar participó del Foro de Desarrollo Sostenible Sustentabilizando, organizado por la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub, que se realizó en el predio de la Sociedad Rural.

Acompañada por su marido, el precandidato a jefe de gobierno porteño Martín Lousteau, Peterson se tomó unas fotografías con el cineasta canadiense, con quien también cruzó algunas palabras. Y quiso compartir este momento especial, un encuentro que la movilizó en lo más profundo, con sus seguidores en las redes sociales.

Carla Peterson y James Cameron

“Y un día aquella niña que soñaba con ser actriz se encuentra con uno de los directores más importantes del cine. El genial James Cameron”, detalló Carla y contó algunas intimidades de la conversación. “Nos contó cómo filma y cuánto más importante es para él trabajar con el alma de las actrices y actores, y de cómo usa la tecnología para realzar lo que transmitimos”.

Todavía sin creer la posibilidad de dialogar con Cameron, Peterson destacó que el director se mostró “muy comprometido con el medio ambiente y el planeta y realmente interesado por nuestro cine”, y que ella lo puso al tanto del reciente estreno de Blondi. La actriz también se fotografió con el argentino Eugenio Zanetti, ganador del Oscar como director de arte por su trabajo en Restauración.

Además, la actriz reveló que su marido y Cameron hablaron “de inteligencia artificial y sustentabilidad”. Y agregó una divertida apostilla. “Cuando terminó la charla dijo ‘I like this guy’ (me gusta este tipo) ¡Así que me parece que en el casting quedo Martín!”, bromeó. Y se despidió con un saludo colectivo: “Gracias James Cameron, amamos tus películas”.

Martín Lousteau, Carla Peterson y James Cameron

Días atrás, Peterson mostró su entusiasmo con el comienzo de las grabaciones de El Eternauta y fue una de las primeras en mostrar un adelanto de lo que será su imagen en pantalla. Y sorprendió a sus seguidores al abandonar el rubio platinado y corte carré, look en su cabellera que la acompañara durante tantos años. En estas nuevas instantáneas se la pudo ver con el color castaño claro, con reflejos dorados, y un flequillo al costado, e incluso sumando unas ondas.

Para verla con su look más cercano al tradicional, el 1° de junio se estrenó Blondi, la ópera prima de Dolores Fonzi, luego de su proyección a sala llena en el Cine Gaumont en el marco del BAFICI. Allí interpreta a Martina, hermana de la protagonista que encarna la directora. “Yo siento que esta película habla de una familia y que son así las familias. No son todas como dicen que son las familias, y acá lo cuenta desde una manera muy original, muy sentida, muy sensible. A mí me conmueve profundamente”, señaló a Infobae sobre el filme.

