El curioso dato que Paula Chaves reveló de su intimidad con Pedro Alfonso: “Me voy a arrepentir”

El curioso dato que Paula Chaves reveló de su intimidad con Pedro Alfonso

Este miércoles, Paula Chaves estuvo de invitada en el piso de LAM (América) y en un tramo de la conversación con Ángel de Brito y las “angelitas”, la conductora recordó y confesó una anécdota de su intimidad con Pedro Alfonso y que también involucra a su hija mayor Olivia. Si bien Paula se arrepintió de haberlo dicho en vivo, ya era tarde porque quedó registrado por las cámaras de América.

Primero, Chaves recordó su época en el Bailando de Marcelo Tinelli donde confesó que le trajo conflictos con su papá porque él se besaba con Graciela Alfano al aire: “Era todo un montón”, comenzó diciendo la conductora y detalló: “Pedro me cantaba Montaner, salíamos y entraba Virginia Gallardo y Ricardo Fort en un caballo blanco; era como todo un montón”.

Al escuchar sus declaraciones, Ángel De Brito, conductor del ciclo le consultó cuál fue el momento más difícil que le tocó vivir durante su época en el certamen de baile. Por su parte, Paula pensó: “No me acuerdo... Quizá cuando me quebré. Nos quedamos fuera de la final porque también cayó Pedro y la coach Vanesa. Algún trabajito nos hicieron porque era tremendo. Ese año fue terrible, pero bueno, no quiero contar intimidades...me acuerdo que... hay cosas que después me arrepiento”, exclamó entre risas y con vergüenza aunque desde el ciclo no la iban a dejar que se llevara la anécdota a su casa.

“Ese año la hicimos a Oli, los dos quebrados”, confesó la conductora mientras todos los presentes en el estudio no paraban de reírse: “El Chato nos dejó en el departamento, Pedro entró con muletas y yo con la bota ortopédica. El Chato nos tiró en la cama literal: nos llevaron de Ideas del Sur hasta el cuarto porque no podíamos caminar y ahí nos dejaron”.

Paula y Pedro se conocieron en la pista del Bailando. Desde ahí se volvieron inseparables y formaron su propia familia

Cabe destacar que, Paula aclaró que si bien ella le sumó una cuota de humor a la situación porque ya pasó mucho tiempo, la realidad en ese momento fue dramático y tuvo varios meses de rehabilitación tras la lesión que sufrió en la pista, certamen en el que por cierto, estaba muy comprometida al igual que su marido.

También durante la entrevista Paula se refirió al rumor de una supuesta enemistad con Mariano Iúdica. La conductora de Pasaplatos Famosos contó que estuvieron enfrentados pero que luego lo perdonó. “A mí se me pasa el enojo de verdad. En su momento estuve enojada, muy enojada, no lo podía ni ver. Nos cruzamos en un Martín Fierro. Nos abrazamos y hablamos. Era muy bocón”, confesó al respecto.

“Dijo algo de vos que no te gustó”, le apuntó De Brito. “No me acuerdo bien, pero en una comida, de un elenco en Villa Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y, cuando él se fue, me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo”, agregó.

Paula además, señaló que Mariano Iúdica tenía “tejes raros”. “Ahí me di cuenta que estaba diciendo algo por decir, por bocón, y me calenté. Le hice la cruz”, remarcó y agregó: “Me dijo que nosotros no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería”.

“Trascendió otra cosa... Horrible”, dijo Marcela Feudale desde el panel. “Había dicho algo más íntimo”, agregó Ángel, como para tirar más leña al fuego. Pero Paula quiso evitar cualquier tipo de conflictos y comentarios. “Me lo dicen después del aire”, pidió la invitada, quien luego aseguró haber dejado este conflicto en el pasado. “El enojo se me pasa rápido”, cerró la cuestión.

