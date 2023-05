El tierno video de Noelia Marzol por el cumpleaños de su hijo Donatello

Noelia Marzol publicó un tierno video por el cumpleaños de su hijo Donatello (Video: Instagram)

“Me encanta ser mamá. Tendría 80 hijos. Nunca pensé que iba a tener esta versión, que me iba a encantar tanto ser mamá. De chica jamás lo proyecté, se me despertaron las ganas con el tiempo. Tampoco me imaginaba como una mamá tan pendiente, con ganas. Me sorprende de todas maneras”, dijo Noelia Marzol a Teleshow en febrero pasado.

Por ese entonces, presentó a Alfonsina, su segunda hija, fruto de su relación con su marido, el futbolista Ramiro Arias, con quien ya había tenido a Donatello, que este 23 de mayo cumple dos años. Y justamente por ese motivo, la bailarina posteó un tierno video en sus redes sociales con imágenes de su hijo mayor en distintas circunstancias: algunas ya las había compartido con sus casi dos millones y medio de seguidores y otras, las había guardado para algún momento especial. Y decidió que hoy era el día indicado.

“Amor, ¡feliz cumpleaños! 2 añitos”, le escribió a Dona -como llama cariñosamente a su hijo- y agregó: “Pasaron tan rápido y sin embargo creciste tanto. ¡Estamos orgullosos de vos! Te amamos. ¡Alegrás nuestra vida!”, agregó Noelia Marzol en la publicación que acompañó con la canción “Motivos”, de Abel Pintos.

Allí, en segundos, repasa algunos de los tantos momentos que vivió en estos dos años junto a Donatello. Comienza con un video que grabó ella –a quien no se ve en cámara- de su marido dándole besos en la panza. Luego, es el futbolista quien tomó el celular y retrató a su esposa en la cama del centro médico minutos antes de dar a luz, en un control.

Algunas de las imágenes que publicó Noelia Marzol en el video por el cumpleaños de su hijo

La próxima imagen ya es del parto, con su hijo recién nacido en brazos. La tomó uno de los médicos, y el matrimonio mira al bebé con felicidad. Los meses siguientes fueron retratando el crecimiento de Donatello: cuando comenzó a girar, a pararse en su cuna, a gatear, a subir las escaleras dentro del hogar–siempre supervisado por sus padres-, sus primeras comidas y pasos.

De más grande, sobre un autito, subiendo la escalera del jardín de su casa, tirándose a los brazos de su padre en la pileta, caminando por la playa durante unas vacaciones en el Caribe, hamacando a su hermanita, juntando las compras desde el baúl de la camioneta, saliendo del jardín junto a su padre y Alfonsina, jugando a la pelota en el living de su casa, comiendo, barriendo, tomando mate, hamacándose en una silla mecedora, tirándose de un tobogán, jugando con su madre en la playa.

Noelia Marzol y Ramiro Arias con sus hijos, Donatello y Alfonsina

La última imagen que Noelia Marzol eligió para compartir en el video por el segundo cumpleaños de su hijo Donatello, es una en la que está jugando en la cama con su hermanita Alfonsina al lado. Tiempo atrás, la bailarina había contado a Teleshow que Donatello tiene un “amor desmedido” por la beba que hoy tiene cinco meses. Que cuando nació no demostró celos, pero que el matrimonio entiende los momentos en los que él busca su atención.

“Cuando tengo a Alfi a upa, lo va a buscar al padre, le da la mano y le señala a la beba para que la agarre. Es su forma de expresar que necesita sus tiempos conmigo solo”, contó Noelia. Y de igual forma, sucede cuando quiere compartir un momento con el futbolista: es la bailarina quien se encarga de la niña y deja al padre e hijo a solas.

Seguir leyendo: