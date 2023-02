La furia de Noelia Marzol tras ser criticada por promocionar un plan de fitness y alimentación

Noelia Marzol compartió su rutina de entrenamiento (Video: Instagram)

Noelia Marzol tuvo un cruce con una usuaria de Instagram que la criticó luego de haber compartido su rutina de entrenamiento y de contar que la estaba haciendo bajo la supervisión de una profesional a la que mencionó en la red social en la que tiene casi dos millones y medio de seguidores.

“¿Qué hago para estar en forma después de ser mamá? Recurrí a la mejor”, escribió junto al video en el que además hizo referencia a que trabaja junto a un equipo de nutricionistas especializados en nutrición deportiva y obesidad, y coaches especialistas en fitness. También contó que le armaron un plan para lograr los objetivos que ella quería alcanzar: “Sentir mas energía, estar en forma y fuerte para mi rutina diaria, que es un montón”, detalló. “Y es un camino que estoy recorriendo con este equipo maravilloso”, dijo sobre su experiencia.

En el video, por su parte, se explayó un poco más sobre el motivo por el que decidió recurrir a la profesional. “Muchos me preguntan qué como, cómo me alimento, cómo entreno, qué es lo que hago”, comenzó a decir la bailarina que grabó aquellas imágenes mientras disfrutaba de un día al aire libre y lucía un conjunto deportivo. Además, al lado de sus pies, se permitió ver una colchoneta sobre el pasto, en clara alusión a que estaba entrenando mientras le hizo la sugerencia a sus seguidores en las redes sociales.

“Yo fui mamá de Alfonsina hace dos meses, y tengo a Donatello, que es muy chiquito”, dijo sobre los hijos que tuvo con su esposo, el futbolista Ramiro Arias. “En un mes tengo que volver al teatro, por lo cual estoy bailando muchas horas diarias y la vida social, de pareja, todo requiere muchísima energía. Así que, la idea no es hacer una dieta con la que te mueras de hambre y no tengas energía para nada. Sino, todo lo contrario: la idea es lograr la mejor versión de cada uno”, comentó la actriz.

Noelia Marzol y Ramiro Arias junto a sus dos hijos: Donatello y Alfonsina

“¿De qué manera vos te tenes que alimentar, nutrirte y entrenar? De manera personalizada porque saben que todos los cuerpos, todas las personas, necesitan cosas diferentes. Yo estoy feliz y a full”, agregó Noelia Marzol en el video que tuvo más de 15 mil reproducciones y cientos de comentarios.

En tanto, hubo quienes criticaron la actitud de Marzol y se lo expresaron a través de distintos mensajes. “¿Qué es eso de estar ‘en forma’, Noe? Todas lo estamos”; “Pero yo no tengo dinero para pagar como tú. ¿Cuál sería la otra opción para personas que nos cuesta mucho llegar a fin de mes?”; “¡Basta de canjes! Ya aburren vendiendo para beneficios personales y más que pueden pagar cualquier tratamiento”, fueron algunos de los comentarios que recibió la bailarina. “¿Laburo de verdad? No me jodan. O sea, todo lo que tenés te lo ganaste por talentosa pero el grueso de las mujeres no llega a fin de mes y no piensa en el cuerpo”, escribió otro usuario.

Al leer aquel mensaje, Noelia no lo quiso dejar pasar y le respondió a través de la misma vía: públicamente, de manera que todos pudieran leer su opinión. “Siento que subestimás mi vida y no tenés ni idea de lo que me costó y mucho menos del trabajo que hago a diario. La diferencia es que seguramente ejerzo una profesión que no padezco ya que lo hago gustosa de habérmela jugado por intentar vivir de lo que me apasiona”, aseguró la actriz que también lanzó su línea de lencería inspirada en la obra Sex.

Noelia Marzol

“Te aseguro que siendo estudiante de danza me he tomado más de dos subtes y sin duda trabajo más de 14 horas seguidas, incluso por años, de lunes a lunes, sin descanso. Si hoy puedo darme la libertad de disfrutar de mi familia y de una licencia sin goce de sueldo por mi reciente maternidad, bien merecido lo tengo”, agregó, visiblemente enojada con el hombre que había escrito aquel mensaje cuestionando su rol.

“Respecto a lo que vos mencionás de que ‘el grueso de las mujeres no llega a fin de mes y no piensa en el cuerpo’ es confuso”, agregó y enfatizó: “Yo no estoy tratando de imponer nada. Simplemente cuento, para quien le interesa, qué medio pueden utilizar, si lo desean, para obtener un fin, el cual no necesariamente tiene que ver con una cuestión estética”.

Por último, sostuvo: “Entiendo tu necesidad de expresar determinadas cuestiones pero no creo que sea el medio para despotricar tu descontento. Quizá, deberías plantearlo en otro ámbito. No acá ni a mí”.

La furiosa respuesta de Noelia Marzol a una seguidora que la criticó

