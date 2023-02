Noelia Marzol presenta a Alfonsina, su segunda hija: “Nunca pensé que me iba a encantar tanto ser mamá”

Noelia Marzol y Ramiro Arias junto a sus hijos Donatello y Alfonsina

“¿Me bancás, que estoy durmiendo a la criatura?”. Noelia Marzol pregunta si la entrevista se puede demorar unos minutos por motivos que la exceden: Alfonsina, su hija de un mes, necesita descansar. Recién luego, la bailarina puede atender a Teleshow. Cuando se comunica lo hace desde el auto, acompañada por su marido, el futbolista Ramiro Arias -que va al volante-, y luego de dejar a Donatello en la colonia del jardín maternal al que asiste: comienza salita de 2 años, aunque recién los cumple en mayo.

“¿Cómo es ser mamá de dos? Me están volviendo loca. Ya nos vamos a acomodar”, se sincera la bailarina y esboza una risa cómplice. “Era un poco lo que esperaba, sabiendo que iba a tener dos bebés en casa no imaginaba algo relajado”, continúa y aclara que está disfrutando de las diferentes etapas que atraviesa cada uno de sus hijos.

Cuenta que Doni -como apoda al mayor- tiene un “amor desmedido” por su hermanita y que si bien no demostró celos, tanto ella como su marido entienden los momentos en que el niño busca su atención. “Cuando tengo a Alfi a upa, lo va a buscar al padre, le da la mano y le señala a la beba para que la agarre. Es su forma de expresar que necesita sus tiempos conmigo solo”, detalla la actriz. Lo mismo sucede cuando quiere compartir con el futbolista: es la bailarina quien se encarga de la niña y deja al padre e hijo a solas.

El tierno video de Donatello y Alfonsina, los hijos de Noelia Marzol (Instagram)

“Me encanta ser mamá. Tendría 80 hijos”, exagera Noelia y detalla que intenta mantener una rutina minuciosa para poder encontrar momentos para ella, y también para la pareja. “Aunque todavía estamos en cuarentena -advierte-. Es que sino estás pendiente de ellos. Siempre hay algo para hacer: darle la teta a una, que el otro coma, llevarlo al jardín. Hay que coordinar muchas cosas por día”, enumera pero sin ánimos de hacerlo a modo de queja.

“Nunca pensé que iba a tener esta versión, que me iba a encantar tanto ser mamá. De chica jamás lo proyecté, se me despertaron las ganas con el tiempo. Tampoco me imaginaba como una mamá tan pendiente, con ganas. Me sorprende de todas maneras”, dice quien fuera la figura de Sex.

Por su parte, explica que intenta equilibrar su vida entre la maternidad y su trabajo. Para ello, durante el embarazo de Alfonsina, que debió dejar de bailar antes de lo esperado, descubrió su faceta como diseñadora -aunque no tenga un título que la avale-: lanzó una colección de lencería inspirada en el espectáculo teatral de José María Muscari.

“No soy diseñadora, pero los diseños terminan siendo míos porque tomo ideas y los reformulo según lo que me gusta de cada prenda”, explica quien también encabezó las campañas fotográficas junto a otras modelos. Al respecto, agrega: “Usamos diferentes cuerpos y tenemos todos los talles”.

Una de las fotos de la campaña de la línea de lencería que lanzó Noelia Marzol (Cecilia Lerma)

Algunas de las modelos de la campaña de lencería de Noelia Marzol (Diego Torres)

Así las cosas, la bailarina de 36 años oriunda de Iriarte -en la provincia de Buenos Aires- logró encontrar “un balance” que le genera felicidad. “No quiero postergar ni dejar de hacer mis cosas. Y si lo disfruto es justamente porque puedo hacer las dos cosas. También necesito distraerme, pensar en algo más que no sea solo Donatello y Alfonsina, sino siento que me quemaría la cabeza”.

Lo mismo le sucede al futbolista Ramiro Arias, quien actualmente defiende la camiseta del club Morón. “Nosotros tratamos de maternar y paternar a medias”, detalla y agrega que logran hacerlo gracias a que tienen horarios laborales completamente diferentes: mientras él entrena por la mañana, ella se queda al cuidado de sus hijos, y por la tarde mantiene reuniones sobre la marca, y sus distintos compromisos: “Es la única manera de darnos esa libertad de que los dos podamos seguir disfrutando de nuestras actividades fuera de nuestros proyectos personales”.

Cuando Noelia hacía teatro por la noche, por ejemplo, Arias la acompañaba y se quedaba en el camarín con Donatello, y entre cuadro y cuadro, la bailarina se acercaba a amamantarlo. “Si no contara con Rami, no sé si podría hacerlo”, sostiene la actriz que está analizando propuestas laborales para retomar su actividad en las próximas semanas.

Ramiro Arias estuvo presente acompañando a Noelia Marzol en los dos partos de sus hijos. "En el segundo ya estaba más canchero", resalta la bailarina (Instagram)

Ahora bien, entre sus distintos horarios de trabajo y sus dos hijos tan chiquitos, ¿cuándo se encuentran como pareja? “Hay un momento a la noche en que pasa el huracán, Doni ya se bañó, comió y duerme, y Alfi duerme y no necesita teta. Ahí aprovechamos nosotros. Igual, no son más de dos horas porque la gorda tiene que comer”.

En tanto, asegura que se siente mucho más segura ahora que cuando fue mamá por primera vez. “Dejas de sentir tanto miedo, de estar tan pendiente. Con Doni no dormía a la noche, él estaba bien pero yo tenía miedo de que se ahogase, que no pudiera respirar. Y eso no me pasa con Alfonsina. Hay un montón de cosas con las que te relajas y dejas de obsesionarte”, reflexiona quien se ríe cuando lee comentarios en los que destacan la “libertad” con la que cría a su hijo mayor: “En realidad fue por una necesidad -aclara-. Él maneja tanta energía que si se quiere embarrar, que se embarre”.

Noelia Marzol tomó una selfie junto a su marido, Ramiro Arias, y sus hijos Donatello y Alfonsina

Meses atrás, cuando Noelia cursaba su segundo embarazo, había contado en una entrevista exclusiva con Teleshow que no querían seguir agrandando la familia luego, y que su marido le había planteado que se haría una vasectomía. “Vos ya pasaste por dos embarazos, los dos partos, tomaste pastillas durante años. Es hora de que yo le ponga el cuerpo”, le dijo el futbolista a su esposa por ese entonces.

Sin embargo, hoy esa decisión no está cien por ciento tomada. “Cuando estaba embarazada averiguamos todo, pero después, y esta es una frase muy trillada, cuando nacen los hijos una se olvida de todo. Yo parí a Alfonsina y me olvidé si la había pasado mal”, indica quien incluso llegó a grabar durante los meses de gestación videos en los que contaba que estaba descompuesta, a modo de recordatorio para cuando quisieran buscar un tercer hijo. “De ese material, tenemos un montón”, bromea.

Donatello y Alfonsina

“Pero parí y en el momento me olvidé de todo. Y quiero tener 10 mil bebés más. No me importa estar embarazada de vuelta”, agrega. De manera tal que hoy por hoy el matrimonio descartó la vasectomía. Aunque hay una cuestión en la que no logran ponerse de acuerdo: “Él sigue con la idea de que si tenemos otro, tienen que ser seguidos. Y eso me traba a mí”.

Mientras tanto, Noelia y Ramiro continúan disfrutando de la reciente llegada de Alfonsina -que por ahora “come y duerme”-, de las travesuras de Donatello, y de la familia que tanto soñaron cuando se conocieron y comenzaron su historia de amor en 2019. Pasaron varios proyectos artísticos de la actriz y bailarina, distintos clubes para el futbolista, y siempre prevalecieron las risas, el apoyo y la contención. La formula perfecta que encontraron ellos.

