La reflexión de Noelia Marzol sobre el deseo de que su hija sea bailarina: “No quiero condicionarla”

Noelia Marzol mostró el tierno video de su hija durmiendo (Instagram)

El 21 de diciembre de 2022 nació Alfonsina, la segunda hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias. De esta manera, agrandaron la familia que ya habían formado con su primogénito Donatello quien el 23 de mayo cumple 2 años. Siempre activa en las redes sociales, la bailarina publica a diario diferentes momentos de los pequeños. Y ahora, admitió sus deseos de que la beba siga sus pasos en la profesión.

En su cuenta de Instagram, Noelia publicó un video que grabó mientras estaba en pleno ensayo del espectáculo Sex. “Estamos ensayando y parece que Matías ya le dio indicaciones a mi hija y así terminó. Se durmió en pose de bailarina. Esta sí, eh. Esta me sale bailarina”, señaló entre risas, aludiendo al coreógrafo de la obra.

Luego, hizo una captura de Alfonsina durmiendo en pose de bailarina e hizo una reflexión: “Me destruye. ¿Cómo es que duerme así? ¿Bailarina? Me vuelvo loca en serio. No quiero condicionarla”, escribió. De esta manera, dejó en claro que a pesar de sus deseos no quiere presionar a la pequeña respecto a su vocación.

El tierno posteo de Noelia Marzol

En una entrevista reciente con Teleshow, Marzol explicó cómo lleva la maternidad y su combinación con el trabajo: “Me están volviendo loca. Ya nos vamos a acomodar. Era un poco lo que esperaba, sabiendo que iba a tener dos bebés en casa no imaginaba algo relajado”.

“Me encanta ser mamá. Tendría 80 hijos”, admitió la modelo y detalló que intenta mantener una rutina minuciosa para poder encontrar momentos para ella, y también para la pareja. Luego, agregó: “Nunca pensé que iba a tener esta versión, que me iba a encantar tanto ser mamá. De chica jamás lo proyecté, se me despertaron las ganas con el tiempo. Tampoco me imaginaba como una mamá tan pendiente, con ganas. Me sorprende de todas maneras”.

Durante el embarazo de Alfonsina, Marzol debió dejar de bailar antes de lo esperado y descubrió su faceta como diseñadora -aunque no tenga un título que la avale-: lanzó una colección de lencería inspirada en el espectáculo teatral de José María Muscari.

“No soy diseñadora, pero los diseños terminan siendo míos porque tomo ideas y los reformulo según lo que me gusta de cada prenda”, explicó quien también encabezó las campañas fotográficas junto a otras modelos. Al respecto, agregó: “Usamos diferentes cuerpos y tenemos todos los talles”.

A pesar de las dificultades, admitió que logró encontrar “un balance” que le genera felicidad. “No quiero postergar ni dejar de hacer mis cosas. Y si lo disfruto es justamente porque puedo hacer las dos cosas. También necesito distraerme, pensar en algo más que no sea solo Donatello y Alfonsina, sino siento que me quemaría la cabeza”.

Lo mismo le sucede al futbolista Ramiro Arias, quien actualmente defiende la camiseta del club Morón. “Nosotros tratamos de maternar y paternar a medias”, detalló y agregó que logran hacerlo gracias a que tienen horarios laborales completamente diferentes: mientras él entrena por la mañana, ella se queda al cuidado de sus hijos, y por la tarde mantiene sus distintos compromisos: “Es la única manera de darnos esa libertad de que los dos podamos seguir disfrutando de nuestras actividades fuera de nuestros proyectos personales”.

Cuando Noelia hacía teatro por la noche, por ejemplo, Arias la acompañaba y se quedaba en el camarín con Donatello, y entre cuadro y cuadro, la bailarina se acercaba a amamantarlo. “Si no contara con Rami, no sé si podría hacerlo”, sostuvo la actriz.

Seguir leyendo: