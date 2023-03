Noelia Marzol mostró a sus hijos besándose, fue criticada y estalló de furia: “No somos una familia perversa”

El video de los hijos de Noelia Marzol que generó polémica (Instagram @noeliamarzolok)

“No nada mejor para subir. Les dejo el mejor reel que van a ver hoy. ¿De acuerdo? Feliz día de los hermanos”, escribió Noelia Marzol en su cuenta de Instagram junto a un video de su Donatello –que en mayo cumple dos años- dándole besos a su hermanita Alfonsina, de dos meses. Allí, el niño la mira sonriendo, le da besos en la brazo, en la cabeza, la abraza, y también le da un beso en la boca.

La bailarina publicó el video con la intención de expresar su emoción al ver el cariño entre sus hijos. Por caso, acompañó el posteo con la canción “Eso que tú me das”, de Jarabe de Palo, cuya letra completa la frase ”… es mucho más de lo que pido”, expresando su alegría inmensa por la familia que formó junto a su marido, el futbolista Ramiro Arias.

Sin embargo, pese a que el video superó los 100 mil me gusta y se llenó de comentarios tiernos sobre la reacción de los hermanos, Marzol puso foco en las críticas que recibió de quienes no están de acuerdo con “los besos en la boca en la familia”, según se pudo leer en la red social. Y decidió tomarse unos minutos para grabar un descargo y publicarlo en sus Historias. “Un horror mi cara, pero sabrán entender mi ahogamiento”, escribió sobre el video y le hizo un favor a sus casi dos millones y medio de seguidores: “Escuchen todo”.

De inmediato, rescató los mensajes a favor que recibió de aquellos que “entienden el amor inocente de dos nenes, uno de un año y una beba de dos meses, que son hermanitos”. “Pero me llegaron comentarios, muy pocos pero los tengo, de ‘qué horror’ o ‘qué asco’”, siguió, para luego compartir sus sensaciones al respecto. “Puedo interpretar que les da asco porque el nene le pasa bacterias a la hermana que, la verdad como madre les digo que prefiero que se amen y que demuestren amor y no que se ignoren, o estar privándose de demostrar cariño porque se pueden contagiar uno al otro, cuando en realidad van al jardín y después se contagian con cualquier cosa. Así que, prefiero que sigan besándose y amando”, consideró Noelia.

El descargo de Noelia Marzol por las críticas que recibió del video de sus hijos besándose (Instagram @noeliamarzolok)

“Y por otro lado, puedo interpretar que les da asco, que les parece un horror, no sé, que bese a la hermana desde el lugar de que uno es adulto y que están sexualizando un acto de un nene de un año cuando en realidad el nene de un año no sexualiza el beso. O sea, no despertó su sexualidad, por lo cual, es como un poco perverso pensar eso, verlo como un adulto”, agregó la actriz.

Y dio un ejemplo: “Por ahí uno como adulto no entiende por qué un nene llora si le sacás un caramelo, porque uno como adulto no lo haría, y de la misma manera, el nene no sexualiza actos que por ahí nosotros lo hacemos como adultos. Entonces, siendo que mi hijo tiene un año, me parece un horror que alguien pueda pensar que ese beso, que mi hijo lo hizo desde el amor más puro e inocente, esté mal”.

“Porque aparte soy la mamá”, aclaró Noelia e hizo énfasis en su opinión. “Por ahí vos, como mamá, no lo elegís, elegís enseñarle desde tan chiquito a tu hijo que no le de besos en la boca a la hermana, y me parece perfecto. Pero la mamá soy yo”, remarcó.

Neoelia Marzol y Ramiro Arias junto a sus dos hijos: Donatello y Alfonsina

“Hubiese sido diferente que un adulto se le acerque y bese en la boca a mi hijo, o que mi hijo bese en la boca a otro adulto, pero a la hermana, con un año (Donatello) y dos meses (Alfonsina), ¿en serio? Yo la verdad que vi el video y me derretí y quiero que se sigan besando así y amando hasta el fin de los tiempos”, agregó, visiblemente enojada con las críticas que recibió cuando su única intención era plasmar el amor de sus bebés.

Por su parte, se vio en la necesidad de aclarar que su familia no es “perversa”, ni “pervertida”. “Yo sé los valores que tenemos con mi marido. Me resulta impensable que ellos interpreten ese acto como que les genera un trauma o que aprendan cosas que no son. Me parece un montón y quería compartirlo. Por ahí estoy equivocada, pero no sé, no me gustó que lo vean desde el lugar de adulto”, siguió.

“¿Qué se les ocurrió por la cabeza cuando vieron el video? Me parece que esa gente tiene la cabeza podrida. ¿Se entiende?”, consideró Noelia Marzol antes de despedirse y de dejar una opción para que sus seguidores le escriban sus comentarios al respecto.

