Después del escándalo, Cinthia Fernández fue demandada por sus vecinos por una cifra millonaria

Los vecinos de Cinthia Fernandez la demandaron por danos y perjuicios por una cifra millonaria (Video: A la tarde, América)

Los Aromos, donde vive junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca. Todo comenzó el pasado fin de semana cuando se estaba celebrando un cumpleaños de 15 en una casa vecina a la de la bailarina y uno de los chicos invitados Cinthia Fernández desató un escándalo en el barrio privado, donde vive junto a sus hijasTodo comenzó el pasado fin de semana cuando se estaba celebrando un cumpleaños de 15 en una casa vecina a la de la bailarina y uno de los chicos invitados fue hasta el frente de la casa de Cinthia y le pateó la puerta.

Ante este hecho, la panelista de Nosotros a la mañana fue hasta la casa en cuestión y, entrando por el parque les arrojó gas pimienta a muchos de los presentes, ocasionándoles serios daños a muchos de ellos.

“Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá... Intentamos festejar los 15 años de mi hija, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos”, relató hace unos días la vecina de la bailarina en declaraciones a Desayuno americano. Y siguió: “Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y uno le patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”.

Los vecinos de Cinthia Fernández la demandaron por daños y perjuicios por una cifra millonaria (A la tarde, América)

Tras ello, la mujer continuó con lo sucedido posteriormente. “Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta. ‘¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente’”, contó que le habría expresado Fernández. Y aseguró que este aerosol que se utiliza para defensa personal habría afectado a varios de los presentes.

La agresión a la casa de Cinthia Fernández (Video: A la tarde, América)

Ante estos hechos, primero los vecinos le ofrecieron disculpas a la exvedette, pero luego tomaron otra actitud y en la tarde de este viernes se supo que le iniciaron acciones judiciales a Fernández.

Al aire de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, el periodista Diego Esteves reveló que le habían presentado una demanda judicial. “Tiene que ver con una información que viene del Juzgado en lo Civil y Comercial número 3, en donde se presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cinthia Fernández de parte de Leila Davidovich, que es la dueña de la casa vecina y mamá de la cumpleañera, por 20 millones de pesos”, comenzó contando Esteves.

Luego, continuó con el detalle de la denuncia: “Entendemos que son 50 mil dólares, eh, depende la zona te comprás un monoambiente con esa cifra, igual uno entiende que las demandas se hacen por una apuesta mayor para después llegar a una negociación intermedia, 50 mil dólares a priori parece mucho si solo tenés en cuenta la fiesta que puede haber salido unos 10 mil dólares, pero si se tiene en cuenta todo lo que deben haber pasado esos chicos, que son menores de edad”.

Por su parte, lo que se sabe hasta el momento es que Fernández habría iniciado una denuncia penal por violación de domicilio contra personas que no estaban identificadas, aunque en el día jueves ya se habían conocido las identidades de los 4 menores que intervinieron en el hecho.

El abogado de la familia, presente en el estudio de América, explicó que desde la puerta de entrada de la casa de los vecinos hasta la calle hay 150 metros. “No es un dato menor, Cinthia arrojó el aerosol adentro de la vivienda de sus vecinos”, argumentó.

