Cinthia Fernández se defendió tras las acusaciones de sus vecinos: “Siempre leona”

Cinthia Fernández se defendió de las acusaciones de sus vecinos (Instagram)

En las últimas horas Cinthia Fernández quedó envuelta en una nueva polémica: denuncias cruzadas con sus vecinos, acusaciones de irregularidades, ataques a su hogar y el famoso gas pimienta que desató el escándalo en el country en el que vive y que terminó en los medios. Según trascendió, en una vivienda vecina se estaba celebrando un cumpleaños de 15 y un grupo de menores habrían merodeando el domicilio de la panelista de Nosotros a la mañana, pateando la puerta de entrada, por lo que ella habría salido a arrojarles gas pimienta.

A raíz de las acusaciones cruzadas, Cinthia salió a dar su versión de los hechos. Ella sostiene que creía que eran delincuentes ya que en el barrio privado de Pilar donde viven venía de una seguidilla de robos y según la panelista un muy mal accionar de la seguridad del country.

Para justificar su accionar, Fernández no solo aclaró que pensó que eran ladrones, sino que mostró los videos donde se puede ver a cuatro hombres encapuchados pateando la puerta de su casa. Sin embargo, filtraron un chat que contradicen su versión porque aseguran que ella se habría dado cuenta de que se trataba de menores de edad haciendo una travesura de muy mal gusto. Lo que le reclaman es el uso indebido de la defensa propia y que ella ingresó a la propiedad de otro vecino.

El posteo de Cinthia Fernández luego del escándalo

Lejos de quedarse callada, Cinthia fue por más y este martes por la noche decidió relatar nuevamente los hechos que vivió en su hogar a través de sus historias de Instagram. Insistió con la versión de que pensó que se trataba de ladrones e incluso subió un posteo con una foto que se sacaron de vacaciones junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca y escribió: “Siempre leona”, remarcando que quiso defender a sus hijas ante el pánico que le generó ver a cuatro hombres afuera de su casa.

La publicación cosechó más de 60 mil me gusta y algunos usuarios la bancaron por la actitud que tuvo a raíz del episodio. “Vamos Cin, mucha fuerza”, “Arriba nena, siempre firme por el bien de tus hijas, yo hubiera hecho lo mismo, fueron a agredirte”, “Es la mejor madre, nadie tiene una facultad para estudiar madre. Cada educación se hacen como a unos le sale”, “Te bancamos Cinthia. Acá estamos para vos”, “Que digan lo que quieran pero no tenían porque patearte la puerta. Futuros vándalos esos pibes”, fueron algunos de los comentarios.

La agresión a la casa de Cinthia Fernández

“El día viernes a las 23.54 empiezo a escuchar ruidos previos, mis perros ladraban un montón, Hace un mes hubo dos robos, en un barrio con seguridad y todo. No estamos protegidos, se cambió la empresa de seguridad y es paupérrima”, le dijo la mediática a sus más de cinco millones de seguidores para poner en contexto de los hechos.

“A esa hora siento un estruendo, yo tengo la puerta y un ventanal, mi hija estaba ahí, otras dos en el sillón y escucho un golpe y mi hija sale corriendo, y la otra de las gemelas dice: ‘¡Mamá, nos van a robar, nos quieren matar!’. Mi vieja recién llegaba de laburar y no sabés cómo reaccionar”, admitió la bailarina. “Salgo corriendo a ver por la ventana y no veía nada, mis hijas llorando, mi vieja nerviosa y empiezo a ver las cámaras de seguridad, se ven cuatro tipos y uno le da un golpazo. Entonces le dije a mi mamá que se quede con las nenas, aviso a los vecinos y al 911 del grupo de alerta”, explicó.

Los chats publicados en A la tarde que comprometen a Cinthia (Captura América)

Aunque, paralelamente, hay otra versión que contradice la que cuenta la panelista. En A la tarde mostraron capturas de los chats del grupo de WhatsApp del barrio privado. Allí se puede leer que ella sabía que quienes golpearon la puerta de su casa eran menores de edad y no ladrones.

“Cuando sepa los papitos van a tener que hacerse cargo. Pudieron haber roto un vidrio. Quiero a la guardia ya mismo en mi casa y buscando a esos pendejos de mierda”, se lee a Cinthia en el grupo vecinal lógicamente indignada por lo que le había pasado. Además, sumó: “Ya mismo, qué esperan, ya la guardia tiene que estar acá, los estoy escuchando diciendo ‘vamos a patear’. Ok. Los voy a cagar a trompadas, ya acá los quiero, ya, urgente ¿Cuánto más van a tardar? Va a terminar un pendejo desfigurado, así que no me hago cargo, yo avisé, ¿para qué les pagamos?”.

Lo cierto es que actualmente está la Justicia de por medio interviniendo en el suceso ya que hay denuncias cruzadas. El abogado Roberto Carsola es quien representa a las familias de los chicos que asistieron al cumpleaños, mientras que Cinthia también accionará legalmente contra sus vecinos.

