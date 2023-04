Aparecieron las imágenes de la agresión a la casa de Cinthia Fernández

La agresión a la casa de Cinthia Fernández (Video: LAM, América)

Este fin de semana, Cinthia Fernández protagonizó un verdadero escándalo en el country Los Aromos de Pilar, donde vive. Según trascendió, en una vivienda vecina se estaba celebrando un cumpleaños de 15. Y un grupo de menores que estaban en la fiesta habrían merodeado el domicilio de la panelista de Nosotros a la mañana, pateando la puerta de entrada, por lo que ella habría salido a arrojarles gas pimienta.

“Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá... Intentamos festejar los 15 años de mi hija, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos”, relató esta mañana la vecina de la bailarina en declaraciones a Desayuno americano. Y siguió: “Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y uno le patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”.

Tras ello, la mujer continuó con lo sucedido posteriormente. “Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta. ‘¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente’”, contó que le habría expresado Fernández. Y aseguró que este aerosol que se utiliza para defensa personal habría afectado a varios de los presentes.

Cinthia Fernández junto a sus hijas, Charis, Bella y Francesca

Así las cosas, en la edición de LAM se mostraron las imágenes registradas por la cámara de seguridad del county, en las que se puede ver cómo un adolescente vestido de negro se acerca a la puerta de la vivienda de Cinthia, le pega un puntapie e, inmediatamente, sale corriendo del lugar. Y la primera impresión es que se trató de un hecho menor como para que la bailarina reaccionara de esa manera, por lo que los vecinos y padres de los afectados radicaron una denuncia penal en su contra según informó Andrea Taboada.

“Yo tengo cinco denuncias pero hay más”, aseguró la periodista. Y agregó: “La vecina hizo la denuncia porque Cinthia entró al jardín de la casa con gas pimienta para atacar a los chicos, porque le rompieron la puerta. Está la denuncia de la madre de la chica que cumplió años, que relata cómo fue que entró a la casa, que pidió charlar con ella, que ella se rehusó y dijo que volvería a hacerlo”.

Entre los afectados. estarían un chico con asma, una bebé, ancianos y una menor que “empezó a escupir sangre”, contaron en el programa conducido por Ángel de Brito. En su defensa, la bailarina señaló: “A mí me rompen la puerta de mi casa de una patada. Me la revientan, me parten la cerradura. Yo pensé que era un chorro, tenemos en diagonal a un chico que tiene un prontuario bastante difícil. Y hace dos meses nos entraron a robar dos veces. Así que yo pensé que eran chorros y no sabés cómo me puse. Agarré el gas pimienta y en las cámaras de seguridad vi cinco personas vestidas de negro. Dejé a mis hijas encerradas, gritando, y las salgo a buscar”.

Seguir leyendo: