Cinthia Fernández reveló su estrategia para dormir después de la escandalosa pelea con sus vecinos

Cinthia Fernández reveló su estrategia para dormir después del escándalo con sus vecinos (Video: Instagram)

Cinthia Fernández otra vez es noticia por sus escandalosas peleas. En esta oportunidad, no se trató de su expareja Matías Defederico, ni de su exsuegra, sino que esta vez protagonizó un altercado con sus vecinos del country Los Aromos, donde vive con sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Todo sucedió el fin de semana pasado, cuando un grupo de menores que estaban en un cumpleaños de 15 en una vivienda vecina a la suya habrían merodeado el domicilio de la panelista de Nosotros a la mañana, pateando la puerta de entrada de su casa. La reacción de Cinthia en ese momento fue salir corriendo a buscarlos y arrojarles gas pimienta en la cara a muchos de los jóvenes que estaban en la fiesta.

“Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá... Intentamos festejar los 15 años de mi hija, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos”, relató esta mañana la vecina de la bailarina en declaraciones a Desayuno americano. Y siguió: “Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y uno le patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”.

Tras ello, la mujer continuó con lo sucedido posteriormente. “Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Así que le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que había pasado. Pero no fue fácil, ahí empecé a sentir que no podía respirar y los chicos me dijeron que había tirado gas pimienta. ‘¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente’”, contó que le habría expresado Fernández. Y la vecina aseguró que este aerosol que se utiliza para defensa personal habría afectado a varios de los presentes.

Entre los afectados, estarían un chico con asma, una bebé, ancianos y una menor que “empezó a escupir sangre”, contaron en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito. En su defensa, la bailarina señaló: “A mí me rompen la puerta de mi casa de una patada. Me la revientan, me parten la cerradura. Yo pensé que era un chorro, tenemos en diagonal a un chico que tiene un prontuario bastante difícil. Y hace dos meses nos entraron a robar dos veces. Así que yo pensé que eran chorros y no sabés cómo me puse. Agarré el gas pimienta y en las cámaras de seguridad vi cinco personas vestidas de negro. Dejé a mis hijas encerradas, gritando, y las salgo a buscar”.

Aunque, paralelamente, hay otra versión que contradice la que cuenta la panelista. En A la tarde mostraron capturas de los chats del grupo de WhatsApp del barrio privado. Allí se puede leer que ella sabía que quienes golpearon la puerta de su casa eran menores de edad y no ladrones.

La agresión a la casa de Cinthia Fernández (Video: Captura LAM, América)

“Cuando sepa los papitos van a tener que hacerse cargo. Pudieron haber roto un vidrio. Quiero a la guardia ya mismo en mi casa y buscando a esos pendejos de mierda”, se lee a Cinthia en el grupo vecinal lógicamente indignada por lo que le había pasado. Además, sumó: “Ya mismo, qué esperan, ya la guardia tiene que estar acá, los estoy escuchando diciendo ‘vamos a patear’. Ok. Los voy a cagar a trompadas, ya acá los quiero, ya, urgente ¿Cuánto más van a tardar? Va a terminar un pendejo desfigurado, así que no me hago cargo, yo avisé, ¿para qué les pagamos?”.

Sin embargo, después de este episodio, la bailarina dobló la apuesta y en su cuenta de Instagram, publicó un video dentro de sus historias en donde se la puede ver recostada con el celular en la mano. “Cuarta noche que “duermo” en sillón/colchón al lado de la puerta. La gracia de 4 maleducados”, reveló.

