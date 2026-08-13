Miriam Lanzoni relató cómo enfrenta su diagnóstico de psoriasis: “No existe la cura milagrosa para este tipo de enfermedades”

La actriz reveló en redes sociales los detalles de su diagnóstico, el acompañamiento médico y su mensaje a quienes atraviesan cuadros similares (Video: Instagram)

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Miriam Lanzoni relató por primera vez en detalle el proceso que atravesó tras el diagnóstico de psoriasis, una afección que impactó de lleno en su vida personal y profesional. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Lanzoni reveló cómo enfrentó el pico de la enfermedad, el tratamiento integral que siguió acompañada por el asesoramiento médico y el camino hacia la aceptación de su nueva realidad.

La artista advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de las supuestas “curas milagrosas” y enfatizó la importancia de una mirada integral y médica para abordar la psoriasis, enfermedad que, según puntualizó, está lejos de definirse solo por sus síntomas visibles.

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Durante el año pasado, la actriz sufrió su primer brote severo de psoriasis, que alcanzó su punto más crítico entre los meses de mayo y junio. La actriz detalló que las lesiones en la piel fueron tan visibles que tuvo que cancelar compromisos laborales y evitar exposiciones públicas.

Miriam Lanzoni comparte su experiencia con la psoriasis y el impacto en su rutina cotidiana

Explicó que la enfermedad la llevó a sentir vergüenza y a tomar la decisión de aislarse: “Me bajé de laburos porque me daba vergüenza salir a la calle”, confesó. Las lesiones en sus piernas le generaron incomodidad y la llevaron a evitar incluso el uso de ropa corta: “Mis piernas ya de por sí son llamativas, imagínense con manchas por todos lados”.

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El impacto emocional también se hizo presente. Lanzoni describió cómo la ansiedad y la angustia dominaron esa etapa y reconoció que el aislamiento social fue una de las consecuencias más duras de la enfermedad.

La recuperación de Lanzoni no estuvo vinculada a recetas mágicas ni a productos de venta rápida. La actriz insistió en que “no existe la cura milagrosa para este tipo de enfermedades” y aconsejó a quienes atraviesan cuadros similares a desconfiar de promesas poco realistas.

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La actriz relata el pico del brote y el freno inesperado en su agenda profesional (Instagram)

La actriz remarcó la importancia de abordar la dimensión emocional y el impacto nervioso de la enfermedad: “En la mayoría de los casos tiene que ver con un proceso nervioso. Una de las claves principales es bajarle a esa ansiedad”.

Más allá del plano físico, Lanzoni relató el proceso de aceptación como un paso clave para restarle poder a la enfermedad. En su video, compartió una anécdota donde, en tono lúdico, imaginó desafiar a la psoriasis: “Le dije: ‘escuchá, te cito a pelear en la esquina, te voy a cagar a palos’. Y no fue, no acudió”.

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Resaltó la importancia de no dejarse definir por las manchas en la piel ni por el juicio externo. “No te pueden definir un par de manchas o muchas manchas. Ese día para mí fue...: ‘Ah, me tenés miedo’. Nadie puede ante una persona decidida”, expresó.

Lanzoni alentó a otras personas que atraviesan cuadros similares a tener paciencia, amor propio y buscar tratamientos integrales. Insistió en la necesidad de desestigmatizar la psoriasis y de “quitarle peso a esta enfermedad de mierda”.

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El mensaje busca desestigmatizar la psoriasis y promover una mirada más empática

En una entrevista para La mañana con Moria (Eltrece), Miriam Lanzoni había relatado cómo la enfermedad afectó su autoestima y su manera de relacionarse socialmente. “Estaba irreconocible, monstruosa, no me animaba a salir a la calle. La verdad es que no la pasé bien”, recordó, al hablar de las lesiones y escaras en su cuerpo.

Admitió que, a pesar del esfuerzo por mantener una imagen de fortaleza, llegó un punto en el que las defensas emocionales se agotaron. “Uno se pone el traje de autosuficiente, de guerrera, de poder con todo, pero un día no tenés más el escudo ni la espada para ir a pelear. Te encontrás sin nada y entendiendo que la enfermedad es lo que más te afecta”, expresó durante la entrevista.

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La actriz explicó que ese quiebre la llevó a buscar ayuda, una decisión que marcó el inicio de una nueva etapa para ella. Lanzoni decidió que ni la enfermedad ni las manchas en su piel la definirían. “Esto a mí no me va a afectar ni definir, ni una mancha, ni mil manchas, ni cualquier otra cosa. Aprendí a llevarlo y le hice frente”, subrayó.