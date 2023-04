Las enigmáticas vacaciones de Sabrina Rojas tras su separación del Tucu López: “Pensar en nada”

Las vacaciones de Sabrina Rojas tras su separación del Tucu López: "Pensar en nada" (Video: Instagram)

Hace apenas dos semanas que Sabrina Rojas contó públicamente que se había separado de su pareja Luis, el Tucu, López, apenas se difundió la información que al locutor lo habían visto muy cerca de una joven en un boliche en Villa Carlos Paz.

Si bien en un principio, López explicó que “estaban en una crisis”, la exesposa de Luciano Castro salió a desmentirlo en vivo al aire de Intrusos por medio de un mensaje de Whatsapp. “Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, le escribió a la periodista Karina Iavícoli, quien lo leyó en ese mismo momento en el ciclo de América.

Después, la actriz agregó: “No tengo por qué dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien”.

A pesar de los comentarios de infidelidad, Sabrina se mostró segura de su ahora exnovio y confió en que no la había engañado ya que por ese entonces aún estaban en pareja. “Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, consideró la actriz.

Luego, fue el propio Tucu López quien eligió romper el silencio y expresarse sobre lo sucedido. “Yo no me manejé bien. No tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo. Fue de ‘poco cuidado’. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis”, admitió el locutor y agregó que le gustaría tener una nueva oportunidad con ella e intentar recomponer la relación: “Esa es mi intención. Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además, Sabrina me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo”.

En esos días, la que también habló fue la tercera en discordia, Damaris Cané, la mujer con quien se lo vio al Tucu López en Villa Carlos Paz. “Solamente estuve en el boliche Zebra con él. No hablamos demasiado, solamente estuvimos tomando unos tragos juntos”, indicó la mujer de 35 años en Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece.

Así las cosas, Sabrina tomó la drástica decisión de separarse de López y continuó firme en esa postura, pese a que él insiste en volver con ella y en decir públicamente que “es la mujer de su vida”. El miércoles pasado armó las valijas y emprendió un vuelo a un lugar desconocido a pasar unos días de descanso.

Según lo que se pudo observar en sus historias de Instagram, la actriz está disfrutando del clima cálido en un sitio con muchas palmeras, aire fresco y sol. Al lado de una imponente piscina, se mostró relajada descansando sobre una reposera en bikini, mientras tomaba sol protegida por unos grandes lentes marrones.

Para acompañar su video, la actriz que tiene dos hijos con Luciano Castro - Fausto y Esperanza - eligió una canción que, seguramente no fue al azar. El tema de Bad Bunny, “Me fui de vacaciones”, tiene una frase en su pegadizo estribillo: “Pensar en nada”.

Al día siguiente, Sabrina continuó posteando historias en sus redes sociales de su engimático viaje. En esta oportunidad, publicó una foto de su desayuno con un mate y un termo, sobre una mesa en donde se podía apreciar el fondo de un cielo azul, con palmeras y una piscina. “Buen día”, escribió dispuesta a disfrutar del nuevo día en el lugar paradisíaco que eligió luego de la escandalosa separación de su pareja.

