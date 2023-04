Sabrina Rojas contó la verdad detrás de su separación con El Tucu López

Sabrina Rojas y el Tucu López

“Estoy separada”, dijo sin demasiadas vueltas Sabrina Rojas cuando le preguntaron sobre los rumores de crisis con El Tucu López luego de que a él se lo viera cerca de otra mujer en un boliche de Villa Carlos Paz el último fin de semana. La actriz y el conductor estaban en pareja desde agosto del 2021, se conocieron en el espectáculo Sex -él era parte del elenco y ella fue a verlo con amigas- y desde entonces afianzaron su relación, compartieron vacaciones, actividades con los hijos de ella y también se mostraron junto a Luciano Castro y Flor Vigna, como una familia ensamblada por el bienestar de los niños.

Sin embargo, lejos de querer ocultar lo que pasó entre ellos en los últimos días, Sabrina habló sin reparos a la hora de referirse a la separación que tuvo lugar el lunes: aseguró que estaban transitando una crisis, que la ruptura definitiva fue por un “desgaste” en la pareja, y que tomó la decisión luego de enterarse de lo que sucedió el fin de semana.

“Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, le dijo Rojas a través de un mensaje a la periodista Karina Iavícoli, quien lo leyó en Intrusos, el programa de espectáculos que conduce Flor de la V por la pantalla de América. “No tengo por qué dibujar nada -continuó-, me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien”, agregó la exesposa de Luciano Castro, con quien tuvo dos hijos: Fausto y Esperanza.

Por su parte, se mostró segura de su ahora exnovio y confió en que no la había engañado ya que por ese entonces aún estaban en pareja. “Yo sé que él no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, consideró la actriz.

Luego, fue el propio Tucu López quien eligió romper el silencio y expresarse sobre lo sucedido. “Yo no me manejé bien. No tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo. Fue de ‘poco cuidado’. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis”, admitió el locutor y agregó que le gustaría tener una nueva con ella e intentar recomponer la relación: “Esa es mi intención. Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además, Sabrina me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo”.

Quien también habló públicamente de lo sucedido fue Damaris Cané, la mujer con quien se lo vio al Tucu López en Villa Carlos Paz. “Solamente estuve en (el boliche) Zebra con él. No hablamos demasiado, solamente estuvimos tomando unos tragos juntos”, indicó la mujer de 35 años en Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece.

Sobre aquella noche, detalló que la conversación se dio de manera espontánea por la coincidencia de ambos en el lugar, y destacó que López estaba acompañado por un amigo. “Me ofreció tomar de su vaso. Estaba tomando vodka”, recordó quien trabaja como relacionista pública en boliches en Villa Constitución, Santa Fe.

Y reveló la charla privada que mantuvieron más tarde a través de las redes sociales. “Le dije que me estaban volviendo loca de todos lados y me dijo que diga la verdad y que todo esto le estaba trayendo quilombos con ella (por Sabrina). Por eso, yo no creo que estén separados”, consideró la joven.

Damaris Cané, la mujer que tomó un trago en un boliche con el Tucu López

