El Tucu López detalló su plan para volver con Sabrina Rojas tras su encuentro en un boliche con Damaris Cané

Sabrina Rojas y el Tucu López incluso compartieron la conducción de un programa de televisión

“Estoy separada”. Después de que surgieran versiones de crisis entre Sabrina Rojas y el Tucu López, fue la propia actriz la que terminó con las especulaciones el pasado lunes. La ruptura habría sido por un engaño del conductor con una joven llamada Damaris Cané que trabaja como modelo. Ellos se conocieron en un boliche de Villa Carlos Paz, en Córdoba, durante el fin de semana.

Ante ello, él afirmó: “No pasó nada puntual, es una crisis como tiene cualquier pareja. A veces las parejas tienen sus desencuentros como cualquier vínculo. Decidimos que lo mejor era tomar un poco de distancia para acomodar un poco las cosas”, expresó en una charla con Intrusos (América). Sin embargo, al ser consultado respecto de si el detonante de la separación se debió a Damaris, el locutor respondió: “No, claramente cuando las parejas se separan uno tiene que enfrentar diferentes situaciones que no están buenas... Nosotros llevamos poco tiempo juntos, pero muy intensos porque así vivimos nuestro amor. No, no fue el detonante eso”, sentenció.

Al ahondar más en el tema, él aclaró: “A veces yo no tomo dimensión de la fama, ni siquiera me siento famoso. No lo veo así. Entonces puedo estar charlando en un boliche con alguien como puede estar cualquier persona. Después eso despierta cierta suspicacia o alguna mala intención. Sí, charlamos con ella, como charlé con otra gente en el boliche, pero yo no tomo magnitud”.

Sin embargo, Sabrina Rojas también habló y dio su visión de los hechos: “Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, dijo a través de un mensaje a la periodista Karina Iavícoli. “No tengo por qué dibujar nada -continuó-, me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien”, agregó la exesposa de Luciano Castro, con quien tuvo dos hijos: Fausto y Esperanza.

Damaris Cané, la supuesta amante del Tucu López

Pese a ello, se mostró segura de su ahora exnovio y confió en que no la había engañado ya que por ese entonces aún estaban en pareja. “Yo sé que él no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, consideró la actriz.

Quien también habló públicamente de lo sucedido fue Damaris Cané, la mujer con quien se lo vio al Tucu López en Villa Carlos Paz. “Solamente estuve en (el boliche) Zebra con él. No hablamos demasiado, solamente estuvimos tomando unos tragos juntos”, indicó la mujer de 35 años en Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece.

Sobre aquella noche, detalló que la conversación se dio de manera espontánea por la coincidencia de ambos en el lugar, y destacó que López estaba acompañado por un amigo. “Me ofreció tomar de su vaso. Estaba tomando vodka”, recordó quien trabaja como relacionista pública en boliches en Villa Constitución, Santa Fe.

Y reveló la charla privada que mantuvieron más tarde a través de las redes sociales. “Le dije que me estaban volviendo loca de todos lados y me dijo que diga la verdad y que todo esto le estaba trayendo quilombos con ella (por Sabrina). Por eso, yo no creo que estén separados”, consideró la joven.

López, en tanto, continúa repitiendo que no fue infiel, que sólo habló con esa mujer, a la vez que expresó lo que espera para el futuro en lo que respecta a lo vivido con Sabrina Rojas: “Creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”.

Y yendo más allá, detalló: “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa, me dio una familia. Yo tengo a mi familia lejos. Sabrina me dio a su familia y me la abrió de par en par. Yo entré ahí y fui muy feliz durante todo este tiempo”, aseguró, con el deseo de volver con la actriz.

