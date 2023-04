Sabrina Rojas confirmó el final de la relación con el Tucu López: “Estoy separada”

Sabrina Rojas y el Tucu López

En la emisión de este lunes de Socios del espectáculo (El Trece) lanzaron una noticia bomba: se separaron Sabrina Rojas y El Tucu López. La periodista Nancy Duré fue quien se comunicó por WhatsApp con la modelo para preguntarse si estaba distanciada del conductor y le confirmó que está separada. En las redes sociales del programa mostraron la captura de pantalla de la conversación.

Durante las últimas semanas habían surgido fuertes rumores de crisis en la pareja, por eso la panelista se comunicó con Rojas para saber qué estaba sucediendo. “Estoy separada”, le respondió Sabrina a Nancy, contundente para no dejar nada a la interpretación.

Hasta el momento se desconocen las causas de la ruptura de la pareja. No obstante, hace unas semanas, Tucu López fue el protagonista de un confuso episodio en las redes sociales. El conductor de televisión publicó en sus historias de Instagram, por error, una foto de su expareja, Jimena Barón, con su hijo Momo, jugando en una pileta.

El chat entre Nancy Duré y Sabrina Rojas

A comienzos de agosto 2022, Sabrina y El Tucu celebraron su primer año de novios y, para tan especial ocasión, la actriz no escatimó romance expresándose en su cuenta de Instagram con múltiples imágenes. “Hace un año mi vida es más linda gracias a vos”, escribió Sabrina sobre la primera foto que publicó en sus Instagram Stories. Pero no se trataba de una imagen más, sino que era una muy importante en su historia de amor. “Nuestra primera foto juntos”, agregó Rojas y ese fue el puntapié para seguir compartiendo postales románticas.

Cada vez que puede, el locutor demuestra que se lleva muy bien con Esperanza y Fausto, los hijos que la actriz tuvo con Luciano Castro, con los que viene alimentando una buena relación que incluye paseos e involucrarse en sus actividades escolares. “Con Espe y con Fausto tengo un vínculo divino. Hace poquitito menos de un año que tengo relación con los chicos y tengo un sobrino que llegó al mundo y se me armó como esta cuestión familiar. Siempre está esta charla y por suerte avanza cada vez más, yo no quiero que pase mucho tiempo”, dijo hace tiempo atrás.

En esa oportunidad, el conductor afirmó sus deseos de agrandar la familia: “Tengo ganas de ser papá, esperemos que no sea dentro de mucho tiempo. Tengo 41 y estoy en una etapa profesional muy linda en mi vida, además”, dijo recientemente en entrevista con Catalina Dlugi.

Sabrina y el Tucu estaban comprometidos, pero no podían casarse ya que ella aún no está divorciada. “Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, había dicho al respecto. Para festejar, habían realizado una ceremonia íntima: “Muy como nosotros, sencillo”. Alguna vez se refirió también a la posibilidad de ser madre nuevamente: “Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”.

Imagen de Sabrina Rojas y el Tucu López cuando anunciaron su compromiso

