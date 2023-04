La versión de Cinthia Fernández sobre el escándalo del gas pimienta: “Una de mis hijas me dijo ¡Mamá, nos quieren matar!”

Cinthia Fernandez detalló lo sucedido en su casa de un barrio privado de Pilar (Video: Nosotros a la mañana. El Trece)

El último fin de semana Cinthia Fernández fue protagonista de un verdadero escándalo en el country Los Aromos de Pilar, donde vive junto a tres hijas. Según trascendió, en una vivienda vecina se estaba celebrando un cumpleaños de 15 y un grupo de menores que estaban en la fiesta habrían merodeado el domicilio de la panelista de Nosotros a la mañana, pateando la puerta de entrada, por lo que ella habría salido a arrojarles gas pimienta.

“Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá, hicimos... intentamos festejar los 15 años de mi hija acá, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos”, comenzó su relato la vecina de la bailarina en declaraciones a Desayuno americano (América), donde hizo visible el tema. “Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y en la puerta de la casa de Cinthia uno patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”, admitió.

Tras ello, continuó con lo sucedido posteriormente: “Estábamos afuera por soplar la velita y la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta. ‘¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente’”, le expresó la panelista sobre lo sucedido.

Cinthia Fernández protagonizó un incidente con una vecina (Video: Nosotros a la mañana. El Trece)

“A todo esto comienzan a salir todos los chicos tosiendo”, continuó la vecina, expresando que todos los menores estaban con los ojos irritados, mientras ella intentaba pedirle disculpas por los hechos provocados por los concurrentes a la fiesta. El gas pimienta, según la mujer, afectó también a una familiar que se encontraba embarazada, y gente mayor que era parte de ese festejo. “Llamé a los que le patearon la puerta y por supuesto me dijeron que se iban a hacer cargo de todo y me pidieron disculpas. Un error pelotudísimo, totalmente. Y me hago totalmente cargo de eso”, expresó. mientras continuaba aclarando que no había razones para que Fernández reaccione así.

Ante ello, y lo explicado durante la tarde del lunes en diferentes medios, la propia panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) explicó con detalles lo ocurrido: “El día viernes a las 23.54 empiezo a escuchar ruidos previos, mis perros ladraban un montón, Hace un mes hubo dos robos, en un barrio con seguridad y todo. No estamos protegidos, se cambió la empresa de seguridad y es paupérrima”, señaló para poner en contexto.

“A esa hora siento un estruendo, yo tengo la puerta y un ventanal, mi hija estaba ahí, otras dos en el sillón y escucho un golpe y mi hija sale corriendo, y la otra de las gemelas dice: ‘¡Mamá, nos van a robar, nos quieren matar!’. Mi vieja recién llegaba de laburar y no sabés cómo reaccionar”, admitió la bailarina. “Salgo corriendo a ver por la ventana y no veía nada, mis hijas llorando, mi vieja nerviosa y empiezo a ver las cámaras de seguridad, se ven cuatro tipos y uno le da un golpazo. Entonces le dije a mi mamá que se quede con las nenas, aviso a los vecinos y al 911 del grupo de alerta”, explicó.

La agresión a la casa de Cinthia Fernández

Así, llegó al punto más álgido del incidente: “Salgo con el gas pimienta y escucho ‘vamos a seguir pateando’, y es una puerta aledaña a mi casa, que daba a la fiesta. Estoy en un arbusto, que el arbusto está enfrente de su casa, en un lugar comunitario, y los escucho decir ‘ahora pateá fuerte, no seas cagón, hacela mierda’. Y no sabía qué hacer, porque estaban yendo a donde estaban mis hijas. Cuando los veo salir tiro el gas pimienta y ahí sale la propietaria”, expresó.

Finalmente, la bailarina reconoció que hasta ese momento la relación entre ambas era más que cordial, ya que la hija quinceañera de la mujer muchas veces se quedaba en su casa. Sin embargo, desestimó las versiones de que fuera la niñera de sus hijas y aclaró que a partir de lo ocurrido no le interesa tener más relación con ella.

Seguir leyendo