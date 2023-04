El Tucu López no pude superar su escandalosa separación de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas y el Tucu López en los buenos tiempos

Dicen que uno es dueño de sus actos, pero esclavo de las consecuencias. Y así es. El pasado jueves 6 de abril, el Tucu López viajó a Villa Carlos Paz para disfrutar de unos días de relax con motivo de la Semana Santa. No se sabe bien si, para entonces, su pareja con Sabrina Rojas ya estaba en crisis o no. Lo concreto es que, en una salida nocturna con amigos a la disco Zebra, el locutor conoció a una joven santafecina de 35 años llamada Darmaris Cané. Y la información llegó a oídos de Socios del Espectáculo, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de ElTrece.

El lunes, después de que en el ciclo se dieran de manera enigmática algunos indicios del supuesto affaire del Tucu, fue la misma Sabrina la que se encargó de confirmar que estaba “separada”. Y, al ser consultada sobre si esta ruptura tras un año y medio de relación tenía que ver con algún hecho puntual, le respondió a Nancy Duré: “No, nada. Desencuentros por nuestras rutinas. Solo eso”.

Sin embargo, al día siguiente, la supuesta amante de López habló en el programa de espectáculos del canal de Constitución y dio detalles de su encuentro con el locutor. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo: ‘Es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso. Estaba tomando vodka”, reveló la joven oriunda de Villa Constitución confirmando la información vertida en el programa.

Damaris Cané es la joven que habría mantenido un encuentro con el Tucu López (Instagram)

Así las cosas, el locutor reconoció su encuentro con la joven en diálogo con Intrusos. Y, al se consultado por Marcela Tauro, negó que su separación con Sabrina tuviera que ver con este hecho puntual. “Claramente cuando las parejas se separan uno tiene que enfrentar diferentes situaciones que no están buenas... Nosotros llevamos poco tiempo juntos, pero muy intensos porque así vivimos nuestro amor. No, no fue el detonante eso”, dijo. Y evitó dar precisiones en relación a la fecha en que se habían distanciado, pero dio a entender que no se habría tratado de una infidelidad ya que, para entonces, Rojas y él ya estaban en crisis.

Lo cierto es que, al escuchar sus palabras, fue la propia Sabrina la que se comunicó con Karina Iavícoli para desmentir a su ex y dejar en claro que, a diferencia de lo que ella misma había dicho horas antes al reconocer la separación, la aparición de Damaris sí había tenido que ver en su decisión. De hecho, le dijo que a sus 42 años no estaba dispuesta a tolerar ni siquiera los rumores de una infidelidad y que López no se había manejado bien.

“Obviamente que un rumor genera crisis en un pareja. Tuvimos una discusión y no fue feliz”, señaló entonces el Tucu. Y comenzó con su operativo reconquista. “Yo estoy completamente enamorado de ella. Yo creo que sí se puede revertir este cuadro, esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado, Sabrina me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa y aparte me dio a su familia, me la abrió de par en par. Yo entré ahí y estuve muy feliz durante todo este tiempo”, dijo López.

La publicación del Tucu López manifestando su tristeza en Instagram

Pero está claro que Rojas no está dispuesta a soportar este tipo de situaciones. Máxime, sabiendo que Damaris, que al principio fue reacia a hablar con la prensa, tras las agresiones que recibió por parte de algunos internautas estaría dispuesta a dar más detalles de lo que vivió junto al locutor. “Yo soy una mujer libre, el que tendría que haber cuidado a su pareja es él”, habría comentado la joven luego de hacer un descargo en sus redes sociales.

Así las cosas, con una foto en el patio de su casa en la que se puede ver a su perro recostado en el piso con expresión de tristeza, el Tucu dejó en claro cómo está transitando estos días lejos de Sabrina. “Tamo en esa amigo...”, expresó junto a un corazón.

Seguir leyendo: