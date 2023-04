El Tucu López habló de su separación de Sabrina Rojas: “Estoy muy triste, procesando todo esto”

rojassasi

Después de que surgieran versiones de crisis entre Sabrina Rojas y El Tucu López, fue la propia actriz la que terminó con las especulaciones: “Estoy separada”. La ruptura habría sido por un engaño del conductor con una joven llamada Damaris Cané que trabaja como modelo. Ellos se conocieron en un boliche de Villa Carlos Paz, en Córdoba.

“No pasó nada puntual, es una crisis como tiene cualquier pareja. A veces las parejas tienen sus desencuentros como cualquier vínculo. Decidimos que lo mejor era tomar un poco de distancia para acomodar un poco las cosas”, aseguró López en una charla con Intrusos (América).

Cuando la periodista Marcela Tauro le preguntó si el detonante de la separación se debió a Damaris, el locutor respondió: “No, claramente cuando las parejas se separan uno tiene que enfrentar diferentes situaciones que no están buenas... Nosotros llevamos poco tiempo juntos, pero muy intensos porque así vivimos nuestro amor. No, no fue el detonante eso”.

Florencia de la V, presentadora del ciclo de espectáculos, le volvió a preguntar si era cierto el affaire con la modelo y el Tucu contestó: “A veces yo no tomo dimensión de la fama, ni siquiera me siento famoso. No lo veo así. Entonces puedo estar charlando en un boliche con alguien como puede estar cualquier persona. Después eso despierta cierta suspicacia o alguna mala intención. Sí, charlamos con ella, como charlé con otra gente en el boliche, pero yo no tomo magnitud”.

Más allá de no ser muy preciso a la hora de dar explicaciones, el locutor confirmó que estaba distanciado de Sabrina. “Estamos separados, fue muy reciente”, aclaró sin dar una fecha exacta del momento en el que tomaron la decisión de terminar el vínculo amoroso. Además dio a conocer el motivo por el que decidió apoyarla en la despedida de la obra Desnudos que ella protagonizó en la calle Corrientes: “Sabri no tiene fisuras y estar mal con la persona a la que amas no implica no acompañarla. Fue su última función y a mí me parecía importante estar”.

Noticia en desarrollo...