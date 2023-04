Bhavi, el primer artista en grabar con Bizarrap, ante el desafío de un show en el Estadio Obras: “Fue a contrarreloj, loco e intenso, pero se disfruta”

Entrevista a Bhavi por Lucas Terrazas

No siente nervios, ni miedos, solo piensa en disfrutar. Con esa mentalidad, y una actitud relajada, Bhavi afronta su primer show en el Estadio Obras. Así, tras el lanzamiento de su nuevo EP, ‘Abducción’, el primer artista en grabar una Bizarrap Music Session explica cómo preparó una noche con la que soñaba desde hace tiempo. “Fue a contrarreloj, loco e intenso pero se disfruta”, sostiene el trapero.

En las calles de Buenos Aires, los carteles invadieron las paredes con la imagen del trapero siendo abducido. En una nube verde con rayos amarillos se leía la leyenda: “Bhavi, 15 de abril en Obras”. Tras agotar, en tiempo récord, tres Teatro Vorterix a finales del año pasado, Bhavi ultima detalles para su show más grande hasta ahora. “Estoy re metido en todo pero la gente, el equipo, es muy pro, puedo confiar también. Ahora es más profesional también, todo va creciendo. Disfruto todo el tiempo, si no no lo haría, lo hago para disfrutar, si no lo disfruto no lo hago. Hay momentos y momentos pero se disfruta, y si pasa algo me tengo que cagar de risa”, afirma el artista nacido en Bélgica.

El histórico lugar será el escenario en el que el artista presentará oficialmente su nuevo EP, su primer trabajo luego de decirle ‘adiós’ al 2022, un año en el que presentó su nuevo álbum, Pochoclos. El disco cerró la trilogía que formaba con “Butakas EP” y “Cinema” y lo llevó a presentarse y agotar fechas en Santiago de Chile, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Uruguay, España y México.

Bhavi - Fantástico (1° corte de Abducción)

Luego de todo ese trayecto, ‘Abducción’ llega para darle una continuidad a esa historia y un nuevo giro a su música, así lo destaca Bhavi: “Este fue un concepto más sonoro que otra cosa, le quise poner ‘Abducción’ por dos cosas muy separadas. Una es porque en el disco último, que es Pochoclos, que es sobre un Pochoclean que está solo en el mundo, en el último capítulo a Pochoclean lo abducen y se va, entonces este se llama ‘Abducción’ pero el concepto en verdad es un concepto sonoro porque son todas canciones muy digitales, electrónicas, como que tienen sonidos muy electrónicos. Es como un sonido de otro planeta”.

El primero en grabar con Bizarrap

Tal como en la escena urbana, el artista fue pionero al abrir el camino de un nuevo mundo: el primero en grabar una Bizarrap Music Session. El tema, publicado cuatro años atrás, fue el gran disparador para ambos. Así también lo deja en claro el comentario del productor en el video: “Abuela pregunta por qué soy famoso si no salgo en la tele, le dije: ‘preguntale a cualquier ‘wachin’ en la calle quién Bhavi Boi es’”.

Con tono serio y pausado empieza a hablar del productor. “No, nunca más hablé con él”, dice a modo de chiste, con el humor que lo caracteriza, y agrega: “Sí, obvio es mi hermano, estamos todos muy conectados”.

Genuino, fresco e irreverente, Bhavi abre el juego a una nueva etapa

Después de varios años, y de ver cómo creció el formato inventado por Bizarrap, Bhavi resalta el significado que tiene el trabajo de su amigo: “Eso ya es un fenómeno internacional y representa, yo creo, a Argentina. Está la Selección Argentina y Bizarrap, una locura. Yo soy un aportador, aporté de muchos lados”.

Las palabras del trapero resuenan en la antesala del primer show del productor en Buenos Aires, una fecha especial que promete dejar una marca en la historia de la música urbana. La cita será este 20, 21 y 22 de abril en el Hipódromo de Palermo, tres noches que Bhavi no piensa perderse: “Obvio, yo acompaño, estoy ahí, es mi hermano, somos todos muy hermanos, todo esta cultura de la música la hicimos nosotros, ahora es una industria”.

Por último, poniendo la mirada en el futuro, el artista también reflexiona sobre cómo avanza la escena actual, la cual evolucionó a pasos agigantados a punto tal de volverse –tal como él dice– una industria: “Hay de todo, es un momento muy nuevo de la industria, es algo que recién se está desarrollando, como una serie, tiene capítulos, está recién en los primeros capítulos. Están todos como muy excitados, ya va a madurar, van a aparecer más matices todavía, como en Estados Unidos, como en Europa, acá es todo nuevo”.

De esta manera, el artista que se reinventa constantemente da un nuevo paso en la escena. Genuino, fresco e irreverente, Bhavi abre el juego a una nueva etapa.

