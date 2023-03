Jimena Barón relató cómo fue su primera noche luego de la experiencia paranormal que vivió: “Tuve pesadillas”

La experiencia paranormal de Jimena Barón en la casa de una amiga

Luego de vivir una situación paranormal que le causó un gran susto, Jimena Barón obtuvo el video del momento. El fragmento lo compartió con sus seguidores en las redes sociales y ellos le advirtieron que se veía un “fantasma” en las imágenes. La artista suele compartir publicaciones de su día a día con los casi seis millones de seguidores que tiene en Instagram y esta vez fueron sorprendidos con una increíble anécdota.

En una historia, Jimena contó que estaba en la casa de una amiga y se asustó mucho cuando sintió que alguien la agarraba de atrás. En un primer momento, supuso que se trataba de su pareja, Matías Palleiro, que le estaba haciendo una broma. Pero cuando se dio vuelta no había nadie.

“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda”, escribió en principio, para más tarde añadir: “Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”.

Luego del suceso, la modelo no tuvo más remedio que enfrentar la noche a pesar del miedo que la invadió. Como era de esperar, sus seguidores amanecieron preguntándose si habría tenido alguna otra experiencia fuera de lo normal.

En esta oportunidad, Jimena compartió una foto en la que se la puede apreciar con rostro tranquilo pero cansado y comentó: “Estoy acá! Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada. No sé qué más contarles que lo que les mostré ayer”.

Además, agregó algunas medidas que tomó para pasar la noche de la mejor forma posible dadas las circunstancias y pidió ayuda a quienes puedan saber más sobre el tema: “Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo”.

La última publicación de Jimena Barón

Asimismo, añadió un dato que le llamó la atención sobre el comportamiento inusual de su gato: “Torino estuvo un rato largo al revés de cómo se pone siempre, y despierto mirando para mi lado. Recién cuando yo me logré dormir lo sentí darse vuelta y dormirse”.

“Son esas cosas que si no te pasan no lo terminas de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo. La noche me cuesta porque siempre fui miedosa de estas cosas. Espero que pase el susto y ya”, concluyó Barón.

Más allá de esta curiosa situación, Jimena tiene el foco el próximo 27 de marzo, cuando salga a la luz su nuevo trabajo, del que reveló el nombre hace algunas horas: “Más de dos años cuidando el nombre del álbum con escudo y espada. Canciones que hice hace tres años. Qué emoción compartir finalmente”, dijo la artista que se mostró en modo selfie y con los ojos repletos de lágrimas.

"Siempre fui miedosa", reveló Jimena

Además, a través de esta misma red social, Jimena detalló: “Y se están enterando todos ahora incluso mis amigos y familia porque no se lo conté a nadie por dos años”, confesó ya que el proceso creativo fue súper personal y no quiso mostrarlo antes de tiempo. Aunque su novio Matías Palleiro, le dejó un comentario en el posteo: “Discazo”, escribió junto a dos emojis de corazón blanqueando que ya conoce los temas que se vienen en el nuevo álbum.

Mala Sangre sería la tercera entrega de la actriz ya que su primera fue La Tonta en 2017 y La Cobra, en 2019. Cabe destacar que, a la hora de componer, Jimena utiliza vivencias y anécdotas que le pasaron en su vida: ya sean amores, engaños, tristezas, alegrías, traiciones. Por ejemplo, La Araña reveló que estaba dedicada a Giannina Maradona de quien fue muy amiga y luego terminó en pareja con su ex Daniel Osvaldo. Para el exjugador están dedicados varios temas como La Tonta y La Cobra.

