Jimena Barón confesó que le escribió una carta a Dios pidiéndole un novio como Matías Palleiro

Jimena Barón le escribió una carta a Dios para pedirle un compañero (Instagram)

La relación comenzó a mediados del 2021. Por entonces, Jimena Barón estaba trabajando como jurado en La Academia. Y, cada vez que le preguntaban por su misterioso acompañante, se refería a él como Mr. Habano, haciendo alusión a la costumbre del caballero en cuestión de fumar este tipo de cigarros. Pero lo cierto es que, a los pocos meses, se supo que el nuevo amor de la actriz devenida en cantante era el Licenciado en administración de empresas Matías Pelleiro.

Así las cosas, después de un largo derrotero sentimental que incluye una escandalosa relación con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Momo, Jimena parece haber encontrado por fin al compañero de vida que necesitaba. Y, en las últimas horas, sorprendió a sus casi 6 millones de seguidores de Instagram al contar lo que había llegado a hacer con la esperanza de que alguien como Matías se cruzara en su camino.

Jimena contando que le escribió una carta a Dios

“¡Deseabas encontrar un compañero o solo te sorprendió la vida?”, le preguntó un internauta a Barón. Y ella contestó: “Esto es bastante gracioso de confesar, pero el escribí una carta a Dios. Jajajajajajaaj (en pandemia del año 2021). Describiendo el compañero que me gustaría tener. Y realmente es como si la hubiera leído. Tipo le pedí cosas como ‘que coma mucho y que no me proponga compartir el plato’ que son muy Matías (que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios) (La voy a buscar que cringe a ver...)”.

Y luego copió parte de la nota en cuestión. “Hola Dios, mi amiga dice ser atea pero a la vez propone que te pidamos todo esto, con lo cual cree que nos escuchás, pero no cree en vos... todo muy raro”, empezaba. Y seguía: “Yo quiero, habiendo derribado el mito que me auto inventé de que ser empoderada es no necesitar a nadie, quiero un hombre que me quiera. Que me quiera toda...Que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuentes de chapa. Que no me proponga compartir comida”.

Jimena Barón y Matías Palleiro (Instagram)

Lo cierto es que, consciente de que sus palabras iban a repercutir en los medios, Jimena decidió grabar un video para explicar un poco más seriamente en qué consiste esta técnica de escribir lo que uno desea lograr, como para clarificar sus objetivos y no conformarse con nada de lo que ya sabe que no lo va a hacer feliz. Así las cosas, después de contar que quien le había aconsejado hacer esto era la Señorita Bimbo, ahondó en detalles de su escrito.

“Ahora estoy tentada con la carta a Dios pero en su momento tuvo mucho sentido. Yo estaba hablando con Bimbo y ella me dijo: ‘Si tuvieras que pedir, ¿qué querés?. Y fue como un ejercicio sentarme y, si tengo la presión de pedirle a Dios, qué quiero. Te ayuda después, cuando una está sola y conocés gente para decir: ‘Yo ya fui clara conmigo misma y ya sé que este chabón no...’ A mí me sirvió, yo no sé si Dios me escuchó pero hay unas coincidencias que son espectaculares porque se parece bastante a Matías...”.

Finalmente, Jimena concluyó: “Yo quería a alguien con mucha fuerza que me pudiera levantar porque yo soy grandota y no me pasaba siempre de estar con un chabón que pudiera agarrarme y yo sentirme como una pluma. Lo puse en la carta y apareció Matías con todos sus músculos, que me revolea por el aire. Coincidencia, Dios o lo que sea”.

Seguir leyendo: