Jimena Barón se mostró emocionada y reveló el secreto que viene guardando hace meses: “No se lo conté a nadie”

Jimena Barón apareció a puro llanto para hacer su anuncio más esperado: “No se lo conté a nadie”

Jimena Barón disfruta de uno de los mejores momentos de su vida en un gran presente profesional creciendo en su carrera como cantante, también de la crianza de su hijo Momo y el amor junto a su pareja Matías Palleiro con quien circulan desde hace meses rumores de casamiento y embarazo ya que cada día se muestran más enamorados.

Si bien hubo un tiempo donde se mantuvo alejada de los medios y de las redes sociales, ahora la cantante disfruta de compartir anécdotas divertidas que le pasan y material laboral por su puesto. En esta oportunidad, la Cobra confirmó algo por el que se viene especulando hace tiempo.

Este miércoles Barón compartió en su cuenta de Instagram donde tiene más de cinco millones y medio de seguidores, oficialmente el nombre de su disco: llega Mala Sangre a todas las plataformas digitales y eso no es todo, también reveló uno por uno cuáles son los temas que estarán dentro de este nuevo álbum por el que viene trabajando hace meses.

La cantante anunció el lanzamiento de su tercer álbum (@jmena)

“Más de dos años cuidando el nombre del álbum con escudo y espada. Canciones que hice hace tres años. Qué emoción compartir finalmente. Qué emoción”, comenzó diciendo la artista que se mostró en modo selfie y con los ojos repletos de lágrimas.

Además, a través de esta misma red social, Jimena detalló: “Y se están enterando todos ahora incluso mis amigos y familia porque no se lo conté a nadie por dos años”, confesó ya que el proceso creativo fue súper personal y no quiso mostrarlo antes de tiempo. Aunque su novio Matías Palleiro, le dejó un comentario en el posteo: “Discazo”, escribió junto a dos emojis de corazón blanqueando que ya conoce los temas que se vienen en el nuevo álbum.

¿Pero, cuándo se estrena? Sin dar más vueltas, Barón confirmó que el próximo lunes 27 de marzo a las 22 horas de Argentina saldrá oficialmente Mala Sangre, su nuevo disco y podrán escucharlo en todas las plataformas digitales. Esta sería la tercera entrega de la actriz ya que su primera fue La Tonta en 2017 y La Cobra, en 2019.

Cabe destacar que, a la hora de componer, Jimena utiliza vivencias y anécdotas que le pasaron en su vida: ya sean amores, engaños, tristezas, alegrías, traiciones. Por ejemplo, La Araña reveló que estaba dedicada a Giannina Maradona de quien fue muy amiga y luego terminó en pareja con su ex Daniel Osvaldo. Para el exjugador están dedicados varios temas como La Tonta y La Cobra.

La artista presentó el videoclip de Los Locos, el single que será el protagonista de su nuevo disco Mala Sangre.

Incluso hace unos días, la cantante también presentó el tema Los Locos, el cual será el single principal del disco y ahí también habla de un desamor algo que le pasó con otro de sus ex. Algunos pensaron en el Tucu López quien en los últimos días compartió sorpresivamente una imagen de Jimena con Momo, aunque aclaró que fue por error y que el teléfono se le había disparado sólo. Otros fanáticos de Barón, por lo contrario, creen que está dedicado a Mauro Caiazza porque en una de las estrofas del tema dice que bailaban y cabe recordar que ambos se conocieron en la pista de Showmatch, luego terminaron siendo pareja.

“Loco, resultaste ser otro loco, si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Ay, otro loco, que no digan que los provoco, se me pegan ni bien los toco. Siempre el mismo final. Me dijiste, no te olvides que eres mía que si bailas es conmigo o me vas a conocer”, es el estribillo de la canción al que algunos usuarios hacen referencia.

Estos son los doce temas que incluye el nuevo disco de Jimena Barón:

Los Locos

Mi Funeral

Ese Diamante

Amigo

La Araña

Cruel y Despiadado

San Valentín

Maldita Apuesta

Cariño Resentido

Mi Felicidad

Oro

Lo Que Tenga Que Durar

