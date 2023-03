La experiencia paranormal que vivió Jimena Barón: “¿A alguien le pasó alguna vez?”

La experiencia paranormal de Jimena Barón en la casa de una amiga

Siempre activa en redes sociales, Jimena Barón acostumbra a reflejar diferentes momentos de su vida cotidiana con sus casi seis millones de seguidores. Allí es donde vuelva sus inquietudes y novedades profesionales, junto a los momentos caseros que comparte con su hijo Momo y últimamente, se animó a mostrar cada vez más su relación con Matías Palleiro.

De hecho, en uno de los challenges de preguntas y respuestas con sus fans, reconoció un truco que había empleado para conseguir una pareja. “Esto es bastante gracioso de confesar, pero el escribí una carta a Dios, en pandemia del año 2021, describiendo el compañero que me gustaría tener. Y realmente es como si la hubiera leído. Tipo le pedí cosas como ‘que coma mucho y que no me proponga compartir el plato’ que son muy Matías (que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios)”, contó antes de mostrar parte de la misiva en cuestión.

También involucró cada vez más a Momo -fruto de su controvertida relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo- en las actividades con su novio, con quien blanqueó a mediados de 2021 pero que recién en los últimos meses reveló algunas intimidades de la convivencia. Como ocurrió durante unas vacaciones a pura playa entre Jamaica y Miami, disfrutando de la playa, el mar y diferentes actividades.

Pero en esta oportunidad, Jimena compartió unas imágenes inquietantes que ocurrieron mientras compartía una reunión con amigos. “No se ve nada en el video (cámara de seguridad en al casa de mi amiga que le pedí chequear después)”, advirtió en una publicación de letras blancas sobre fondo negro. “Más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una jodita”.

El llamativo posteo de Jimena Barón

De hecho, lo que muestra la actriz refleja cabalmente lo que cuenta con sus palabras. Se la ve sentada a una mesa, en una típica reunión de entrecasa, cuando de repente se incorpora como si sintiera algo a sus espaldas. Sin embargo, a simple vista nada parece incomodarla, por lo que volvió a acudir a sus seguidores. !¿A alguien le pasó esto alguna vez? Porque a mí no, y quedé súper rara?”; preguntó, en busca de respuestas a la situación.

Más allá de esta curiosa situación, Jimena tiene el foco el próximo 27 de marzo, cuando salga a la luz su nuevo trabajo, del que reveló el nombre hace algunas horas: “Más de dos años cuidando el nombre del álbum con escudo y espada. Canciones que hice hace tres años. Qué emoción compartir finalmente”, dijo la artista que se mostró en modo selfie y con los ojos repletos de lágrimas.

Además, a través de esta misma red social, Jimena detalló: “Y se están enterando todos ahora incluso mis amigos y familia porque no se lo conté a nadie por dos años”, confesó ya que el proceso creativo fue súper personal y no quiso mostrarlo antes de tiempo. Aunque su novio Matías Palleiro, le dejó un comentario en el posteo: “Discazo”, escribió junto a dos emojis de corazón blanqueando que ya conoce los temas que se vienen en el nuevo álbum.

La pregunta de Jimena Barón a sus seguidores

Mala Sangre sería la tercera entrega de la actriz ya que su primera fue La Tonta en 2017 y La Cobra, en 2019. Cabe destacar que, a la hora de componer, Jimena utiliza vivencias y anécdotas que le pasaron en su vida: ya sean amores, engaños, tristezas, alegrías, traiciones. Por ejemplo, La Araña reveló que estaba dedicada a Giannina Maradona de quien fue muy amiga y luego terminó en pareja con su ex Daniel Osvaldo. Para el exjugador están dedicados varios temas como La Tonta y La Cobra.

