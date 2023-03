El tenso reencuentro de Romina con sus compañeros de Gran Hermano: ironías, reproches y un abrazo de reconciliación

Fuerte pelea de Camila y Romina (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, fue la protagonista del debate del martes cuando reapareció por primera vez luego de su salida del domingo pasado. Allí, estuvo frente a Santiago del Moro, a los analistas y también a sus excompañeros, quienes -en su mayoría- le reprocharon en vivo distintas actitudes que había tenido dentro de la casa más famosa del país.

La exdiputada se mostró sorprendida ya que aseguró que había permanecido aislada desde el domingo hasta el martes antes de ir al estudio de Telefe, que solo había podido reencontrarse con sus hijas, pero que no había tenido contacto con nadie del exterior y tampoco había leído nada sobre ella o el programa, ni había tenido acceso a su teléfono celular. De manera tal que la desconcertaron varios de los dichos de los exintegrantes del reality.

Camila Lattanzio la acusó de haberla maltratado durante su estadía y la involucró en la pelea que mantuvo con Walter Santiago, popularmente conocido como Alfa. “Vos a mí, Romina, me trataste super mal, me hiciste bullying adentro de la casa desde que entré”. La exdiputada le respondió y se generó un fuerte ida y vuelta entre ellas.

El cruce de Coti y Romina (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“Ay, mirá, Cami: en un principio creo que La Tora me advirtió de algunas cosas. Que estés mintiendo así, no me voy a enganchar en lo tuyo. Jamás te traté mal, tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal”, le dijo, mientras su compañera le hablaba encima asegurándole que había videos que probaban sus dichos.

Coti Romero también pidió la palabra y le dijo a Romina todo lo que pensaba de ella. “Vos me dijiste que yo era una mala persona, te la dabas de que nunca criticaste a nadie, pero sin embargo, te pasaste criticando los cuerpos de las personas. Me dijiste que estaba gorda, también hablaste de mi relación (con Alexis)”, enumeró la joven.

La reciente eliminada pidió pruebas de los dichos de su compañera que no la dejó hablar y siguió enumerando: “No te hagas la desentendida porque no sos Alfa. Y también criticaste la sexualidad de Agustín. Te quería decir que criticaste mucho mi forma de hablar pero por lo menos yo no digo ‘vistes’”.

La dura respuesta de La Tora a Romina (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Por su parte, Lucila Villar -más conocida como La Tora- también cruzó a Romina cuando escuchó lo que había dicho sobre la relación que mantuvo con su madre Gladys cuando ingresaron familiares. “Vos entraste bien, pero no me gustó cómo tratabas a tu mamá, pero no te lo quise decir adentro de la casa”, le respondió la exdiputada en vivo.

En tanto, Thiago Medina fue uno de los exparticipantes que se destacó por defender a Romina, quien seguía sorprendida por la actitud de compañeros. “No le pases cabida porque van a hablar mucho acá”, fue lo primero que le dijo. Y agregó: “Vos fuiste una de las mejores adentro, nos hiciste de comer, limpiaste siempre. Y te lo agradezco”.

Ariel Ansaldo, por su parte, se acercó hasta la exdiputada y le llevó una flor mientras le decía sentidas palabras sobre el tiempo que habían compartido dentro del reality. “Nos cobijaste a todos, armaste un hogar, nos trataste bien. Obviamente que pudiste tener errores como todos, pero fuiste una gran persona adentro”, consideró.

El gesto de Thiago que conmovió a Romina (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Daniela Celis, quien tuvo una relación muy cercana con Romina, también salió a defenderla frente a sus compañeros. “Yo creo que todo esto es un golpe bajo porque Romi estuvo cinco meses aislada, recién sale, no vio absolutamente nada, ellos vieron”, consideró sobre los clips con imágenes de lo que sucedió en la casa más famosa del país, a los cuales la exdiputada todavía no había tenido acceso.

“Quiero que sepas, Romi, que todos ellos hablaron mierdas de vos adentro y fuera de la casa, que ya lo vas a ver después”, continuó y agregó: “Atacarla así, chicos, creo que es una falta de respeto porque ella está en su debate. Quiero que primero vea cosas y que pueda defenderse”.

Y María Laura -popularmente conocida como Cata- también tuvo palabras amables con su compañera: “Sentí que muchas veces me cocinabas para cuidarme, te entiendo en muchas cosas, también sos mamá y todos tenemos comentarios desacertados. Te aprecio mucho y gracias por todo”. De a poco, Romina fue recuperando la sonrisa, sabiendo que muchos de sus compañeros también la apoyaban.

La defensa de Daniela a Romina (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Por último, los ojos estuvieron puestos en el reencuentro con Alfa, con quien en un principio había tenido una gran amistad dentro de la casa pero en las últimas semanas terminaron peleados, sin hablarse. Santiago del Moro, entonces, invitó a los participantes a que se dieran un abrazo, y de inmediato comenzó a sonar de fondo el tema “Abrázame” del Puma Rodríguez.

Motivados por los presentes en el estudio, los exparticipantes cedieron e intercambiaron algunas palabras. “Portate bien”, le dijo. “Vos la cagaste, Alfa”, aseguró Romina señalando a su compañero, pero con una sonrisa cómplice, dejando entrever que ya estaba todo bien entre ellos.

Así fue el reencuentro de Alfa y Romina (Video: "Gran Hermano", Telefe)

