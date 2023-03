Gran Hermano: Tomás Holder recordó a Marcelo Corazza adentro de la casa

Tomás Holder recordó a Marcelo Corazza en Gran Hermano (Pluto TV)

Horas antes de que Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky reingresaran a la casa de Gran Hermano para acompañar a los tres finalistas del reality, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, el personal de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad dio cumplimiento de seis allanamientos por una causa que investiga corrupción de menores. Y uno de esos domicilios correspondía Marcelo Corazza, ganador de la primera edición del programa en 2001 y actual productor de Telefe, quien quedó demorado.

Frente a esta situación, el canal tomó una decisión que informó mediante un comunicado que se leyó durante la emisión de Telefe Noticias de este lunes. En él se indicaba que la emisora “colaborará con la Justicia” en tanto sea requerido. Y se explicaba que la empresa había “suspendido preventivamente” a Corazza “tal como la ley lo regula” hasta que se clarifique la situación. “Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos”, concluía el texto.

Por su parte, Santiago del Moro optó por abrir el programa de ese mismo día sentando su postura al respecto de lo sucedido. “Hoy me toca salir a hablar de… bueno, el canal ha emitido un comunicado con respecto a un trabajador que está hace más 20 años, que es el señor Marcelo Corazza. La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito”, comenzó diciendo.

Marcelo Corazza junto a Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet en la final de Gran Hermano 2001

Y siguió: “Sí, obviamente, una persona que es acusada, tiene todo el derecho a defenderse. Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes. Más allá de algún cruce acá...Le estuve preguntando recién a los compañeros del canal. Ellos están en shock también, imagínense tantos años trabajando acá”.

En tanto, el conductor detalló que Corazza “eventualmente está trabajando en este programa, como ha trabajado en un montón de programas del canal” y repitió que todos los empleados de la emisora están “en shock”. “Con más incertidumbres, o con las mismas incertidumbres que seguramente tenés vos del otro lado”, volvió a referirse al televidente.

“No quería salir y leer ese comunicado tan frío -continuó-. Obviamente que la empresa lo tiene que hacer, imagínense que tenemos las mismas dudas que ustedes y tenemos que esperar a que él pueda declarar en el día de mañana (por hoy). No tenemos más que decir. No es una persona que yo conozca mucho”, ratificó del Moro.

Lo cierto es que, horas más tarde, Holder recordó el paso de Corazza dentro de la casa, dónde había llegado a la final junto a Tamara Paganini y había obtenido el triunfo gracias al voto del público. Mientras mantenía una charla con Julieta y Marcos, señaló en referencia a Camila Lattanzio, quien entró a mediados de esta temporada junto con Ariel Ansaldo. “Si bien yo a Cami la bancaba mucho, me parecía algo injusto que quizá gane ella sabiendo que entró menos meses que ustedes”, dijo.

Después graficó: “En el 2001, cuando Corazza ganó, viste que entró después”. Y su comentario llamó la atención de los seguidores del reality, ya que hasta ese momento nadie había mencionado al exganador de Gran Hermano adentro de la casa.

