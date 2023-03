Las respuestas de Romina Uhrig tras su salida de Gran Hermano: su estado civil, por qué dejó a las hijas solas y sus exabruptos en la casa

Las respuestas de Romina Urigh tras su salida de Gran Hermano: su estado civil, por que dejo a las nenas solas y sus exabruptos en la casa (Video: Gran Hermano, Telefe)

El domingo pasado, Romina Uhrig salió eliminada de la casa de Gran Hermano por decisión del público. Así quedaron finalistas Julieta, Marcos y Nacho, para competir entre ellos por 15 millones de pesos y una casa.

Después de dos días, la exdiputada se sentó en el banquillo de El Debate, el ciclo de Telefe, en el que se reunió con los especialistas del certamen y se reencontró con sus excompañeros.

De entrada, las preguntas fueron directo al hueso, acerca de su estado civil y de sus bienes. “Estoy separada, no tengo propiedades”, comenzó diciendo Romina y luego se explayó. “Walter, mi exmarido, vivía en un country, alquilábamos ahí, pero yo nunca viví en un barrio cerrado, justamente nuestra separacion vino por problemas económicos. Hoy lo digo y no tengo vergüenza, si no no estaría haciendo uñas hasta las 12 de la noche, pero nunca quise hacer un papel de manicura pobre. Cuando me separé de Walter me tuve que mudar, así que empecé a vender las cosas que tenía en mi casa porque él no me podía ayudar a pagar un alquiler”, se defendió.

Más adelante, la examiga de Alfa explicó por qué quiso entrar a la casa de Gran Hermano. “Yo no quería contar todo adentro, porque cualquier cosa que dijera de mi vida iban a pensar que quería dar lástima. Había muchas cosas que no quería contar para que no me dijeran que me hacía la pobrecita. Estaba recién separada y vi Gran Hermano como una gran oportunidad. Yo iba de chiquita a Telefe sola, pero nunca pude hacer ningún casting porque no tenía plata para armar el book de fotos”, reveló.

Las respuestas de Romina Urigh tras su salida de Gran Hermano: su estado civil, por qué dejó a las nenas solas y sus exabruptos en la casa (Foto: Captura Gran Hermano, Telefe)

En otro momento, Romina contó cómo fue que llegó a ser diputada nacional. “Yo lo conozco a Walter y empiezo a hacer un trabajo social, trabajaba en los merenderos y en los comedores, cuando a Walter le proponen tener una diputada, él dijo ‘¡qué mejor que mi mujer!”, así que fui diputada nacional por dos años, pero no estaba preparada para serlo”, admitió.

En cuanto a su pelea con Alfa, la cocinera de la casa admitió que en un comienzo el sexagenario le caía muy bien, que sentía que lo quería mucho, pero notaba que Alfa cada vez estaba más enojado con cara amargada. “En ese momento traté de hablar con él y le dije “Basta”. Lo más sano que hice por salud de los dos fue terminar así, porque no nos llevábamos bien, como si hubiéramos sido una pareja”, le dijo mirándolo a Walter a los ojos.

Luego, algunos exhermanitos le dijeron en la cara todo lo que sentían por ella. Camila no se guardó nada: “Me trataste muy mal, me hiciste bullying adentro de la casa desde que entré”. Acto seguido, Romina le contestó y se armó un mano a mano muy picante entre ellas. “Ay mirá Cami, en un principio creo que Tora me advirtió de algunas cosas, que estés mintiendo así, no me voy a enganchar en lo tuyo. Jamás te traté mal, tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal”.

Las respuestas de Romina Urigh tras su salida de Gran Hermano: su estado civil, por qué dejó a las nenas solas y sus exabruptos en la casa (Foto: Captura Gran Hermano, Telefe)

Thiago fue uno de los que la defendió: “No le pasés cabida, yo te banco, nos hiciste de comer y te lo agradezco”, pero La Tora se enojó cuando escuchó lo que había dicho de ella sobre la relación con su mamá. “Vos entraste bien, pero no me gustó cómo tratabas a tu mamá, pero no te lo quise decir adentro de la casa”, le respondió la exdiputada.

Ariel le llevó una flor y mientras se la daba le dijo unas sentidas palabras. “Nos cobijaste a todos, armaste un hogar, nos trataste bien, obviamente que pudiste tener errores como todos, pero fuiste una gran persona adentro”.

Por su parte, Coti fue muy tajante en sus palabras. “Vos me dijiste que yo era una mala persona, te la pasaste criticando los cuerpos de las personas, me dijiste que estaba gorda, y también criticaste la sexualidad de Agustín. Te quería decir que criticaste mucho mi forma de hablar pero por lo menos yo no digo ‘vistes’”, disparó sin filtro.

En cambio, Cata y Daniela se mostraron muy afectuosas con ella. María Laura le agradeción todo lo que había hecho por ella cuando estuvo adentro del certamen. “Sentí que muchas veces me cocinabas para cuidarme, te entiendo en muchas cosas, también sos mamá y todos tenemos comentarios desacertados. Te aprecio mucho y gracias por todo”.

Daniela, más enojada con el resto de sus excompañeros, expuso su postura sobre lo que se estaba viviendo. “Esto me parece un golpe bajo, Romi, quiero que sepas que todos hablaron mierda de vos adentro y afuera de la casa, que recién salís y no te lo merecés”.

Pero después los ánimos se calmaron y hasta se logró un fuerte abrazo entre Alfa y Romina, con música romántica de fondo.

Seguir leyendo: