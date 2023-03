El fuerte cruce en vivo entre Nazarena Vélez y Marcela Feudale: “Me parece que vos estás mal”

Cada emisión de LAM (América) es una verdadera caja de sorpresas a partir de los chispazos que suelen darse entre las “angelitas” que secundan a Ángel de Brito cada vez que debaten las distintas polémicas del día y que son comidilla del programa.

En este caso, ocurrió un inesperado y fuerte cruce entre Nazarena Vélez y Marcela Feudale cuando estaban hablando de la crisis entre Fátima Florez y su marido y representante Norberto Marcos. “La carrera de Fátima es Norberto. Es el puntal...”, afirmó la histórica locutora de Showmatch. “Fátima es Fátima”, terció por su parte la ex vedette. “¿Me dejas concluir? Norberto es el responsable del armado atrás”, insistió Feudale.

Un rato más tarde, y mientras se seguía hablando de esto, la locutora decidió reafirmar su postura. “Cuando Fátima está haciendo 50 personajes, Norberto está corriendo atrás. Eso es lo que estoy tratando de explicar”, dijo Feudale para justificar su punto. “Tranquila, amiga, estás muy.... ufff. Muy vehemente”, le espetó Vélez. Y claro, la respuesta de Marcela no se quedó atrás. “No hablé en todo el programa. No sé lo que dice esta mujer. Me parece que vos estás mal”, le dijo. “¡Te quedaste sensible! ¡Tranquila!”, cerró la mamá de Barbie Vélez y quedó en el aire un clima de mucha tensión ante la atónita mirada del conductor.

Nazarena Vélez

Un rato después, y en el pase de LAM con Invasores de la TV, Luis Ventura puso algo de luz sobre el origen del conflicto entre Vélez y Feudale: “Ellas se cruzaron en alguna de las producciones de Marcelo Tinelli. ¿Ahí podría haber nacido algún ardor?”, planteó el conductor. “No nos cruzamos ahí”, dijo Nazarena. “Que Nazarena aclare qué es lo que le pasa. Yo nunca tuve un problema. Evidentemente algo le molesto”, opinó la locutora.

En la misma línea de los dichos de Ventura, de Brito contó que una fuente le confirmó que el malestar entre ellas nació en el momento en que fueron compañeras en el Bailando por un Sueño. “Me dicen lo siguiente: ‘Luego de las peleas que tuvieron en la obra What pass, Carlos Paz?, en el Bailando Tinelli le preguntó a Nazarena por ese espectáculo. Nazarena habló mal de la obra y La Enana contestó de mala manera”, reseñó el conductor. Y además arrojó: “¿Esto fue así?”

“Yo no recuerdo”, dijo Feudale. “Yo sí lo recuerdo”, agregó Naza a la vez en que agregó: “Pero de verdad no tengo nada en contra de ella”. “Te agradezco porque me la hiciste pasar como el culo”, quiso dar por cerrado la histórica locutora de Marcelo Tinelli.

Marcela Feudale

Este miércoles, también en la emisión LAM, Fátima Florez y Norberto Marcos fueron entrevistados por la crisis que estarían atravesando y la que originó este chispazo entre Naza y Feudale. Durante toda la nota, la humorista intentó responder con evasivas y prefirió no aclarar nada. En tanto, su por ahora esposo, decidió explayarse y se refirió a los trascendidos. “No somos la pareja perfecta, discutimos como cualquiera, sobre todo cuando estamos trabajando”, comenzó diciendo quien también es productor de la Florez y ante la mirada incómoda de su esposa.

“No tengo nada para decir, no tengo nada que aclarar”, dijo apenas ella, mientras su cara lo decía todo. Además, pidió que no se involucre a los técnicos “que son un amor”. Norberto prefirió hablar mas que su esposa, alimentando de algún modo los rumores.

