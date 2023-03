Qué dijo Laurita Fernández sobre las infidelidades de Fede Bal y el lavarropas que lo delató

Laurita Fernández habló de las infidelidades de Fede Bal y el lavarropas que lo delató

Laurita Fernández y Federico Bal se separaron hace casi cinco años después de una relación con idas y vueltas que había comenzado en la pista del Bailando por un Sueño. Es por eso que la actual conductora de Bienvenidos a Bordo (El Trece) es palabra más que autorizada para opinar acerca de las infidelidades en las que incurrió el hijo de Carmen Barbieri en su vínculo con Sofía Aldrey y que fueron descubiertas por la actividad de su lavarropa.

Fue en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece) y apenas Rodrigo Lussich le mencionó el escándalo mediático conocido como “chat gate” -ya que a partir de sus sospechas, Sofía descubrió conversaciones subidas de tono que Bal mantuvo con incontables mujeres-, quien será la protagonista de la adaptación teatral de Matilda dejó escapar una carcajada muy cargada de ironía.

“Si hubiese existido esa tecnología hace años”, contestó quien también fuera pareja de Federico Hoppe y Nicolás Cabré. “Me hubiera ahorrado...”, agregó Laurita con suspenso y sin querer decir mucho más.

Laurita Fernández

Por estos días Fernández está en pareja con Claudio Peluca Brusca, productor ejecutivo del programa que conduce y es por este motivo que evitó profundizar sus opiniones al respecto. Asimismo, reveló que previamente invitó a Fede para que sea parte de su ciclo y que aparezca al lado de un parecido idéntico a él, pero el protagonista de Kinky Boots decidió no participar.

“Él también me escribió con su producción para ir a Resto del Mundo a grabar un programa, pero la verdad que no podía. De esto hace mucho tiempo”, dijo Laurita. Por otra parte, confesó que el contacto de Fede no está en su actual agenda. “Ni nos tenemos en el WhatsApp, porque en un momento de calentura lo bloqueé y borré su teléfono. Ahora está todo más que bien”, cerró Fernández.

Fede Bal y Laurita Fernández se separaron en mayo de 2018

El romance entre Laurita y Fede había comenzado en medio de diversos rumores por infidelidades. El actor y la bailarina forjaron un vínculo muy cercano mientras eran pareja del Bailando.... Pero en ese momento él estaba en pareja con Barbie Vélez y ella con Hoppe.

Las versiones en ese momento apuntaban a que el actor había engañado a la hija de Nazarena Vélez con Laurita. Él lo negó rotundamente. Sin embargo, en marzo de 2017 blanqueó el romance con la bailarina. La relación fue un tanto turbulenta y tanto Fede como ella atravesaron varias crisis a raíz de supuestas infidelidades por parte de él: algunas de las mujeres con las él habría estado mientras era novio de Fernández habrían sido la vedette Becky Vázquez y la cantante Denise Romano.

En mayo de 2018, la relación llegó a su fin. “No estamos más juntos. Decidimos terminar la relación porque lo intentamos y no funcionó”, declaró ella en Intrusos en aquel momento. “Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado”, agregó Fernández en esa misma entrevista.

“Me voy a quedar con lo hermosos que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación. Entendimos que es lo mejor para ambos. Él es alguien muy importante para mí, pero pasaron muchas cosas y lo mejor es estar de esta manera”, dijo.

Seguir leyendo: