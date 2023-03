Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Matías Defederico y su exsuegra: “Se hicieron cuentas falsas para stalkearme en Instagram”

Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Matías Defederico y su exsuegra (Foto: Instagram)

Como es su costumbre, Cinthia Fernández no se queda con nada por decir acerca de su relación con su expareja Matías Defederico. El padre de sus hijas Bella, Charis y Francesca está enfrentado a la mediática desde que se separaron y por una cosa o por otra, no pueden terminar de dirimir sus conflictos.

En algunas ocasiones, además de la guerra mediática y judicial que existe entre ellos, se sumaron otras integrantes a las peleas: la madre del exfutbolista, y exsuegra de Fernández, y también su excuñada.

Hace pocos días, cuando fue el comienzo de las clases de las nenas, Cinthia expuso en sus redes sociales que su expareja no asistió al primer día de clases de las hijas. Pero también lo comparó con una rata por el dinero que le pasó para comprar los útiles escolares necesarios para un nuevo ciclo lectivo.

“El papá de las bendis en el inicio de clases”, publicó Fernández en sus Instagram Stories sobre una imagen de un roedor con útiles escolares. “Y esto se lo dedico a todos los HDP de los papás luchones que tienen guita para sus cositas, pero para educar, alimentar y mantener a sus hijos, no”, agregó como leyenda.

En una publicación siguiente, al cuerpo de la rata le agregó la cara de Defederico junto con el título de “Papá luchón”, además de la frase: “Y vos sos uno de ellos. Para irse de vacaciones por tercera vez en el verano, para construir y revender, tener negocio y auto alta gama, y demás propiedades, el luchón puede pero para pagar la cuota alimentaria y útiles noooo. 55 mil pesos por 3 nenas y arreglate”.

En otro momento, a comienzos del mes pasado, la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) arrancó una obra de remodelación en su casa y a través de sus redes sociales vino mostrando el avance de los trabajos que fue realizando. En medio de este contexto, Cinthia tuvo un intercambio con los seguidores de sus redes sociales y reveló el motivo por el que le prohibió a Matías la entrada a su hogar.

Todo comenzó cuando una persona le pidió si podía mostrar los planos de la propiedad para ver los cambios. Fernández le contestó: “No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo”.

Luego, la modelo agregó: “Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una TV”. Por su parte, en ese mismo instante Defederico compartió en Instagram imágenes de una tarde de cine y paseos junto a Charis, Bella y Francesca, ignorando los reclamos y acusaciones de la mamá de sus hijas.

En esta oportunidad, la panelista explotó a través de sus redes sociales. “¿Lo seguís en Instagram a tu ex o alguien te pasa data?”, le preguntó un seguidor en Instagram y ella de inmediato contestó. “¡Los tengo bloqueados a todos! Y la verdad, alta paja hacerme cuentas truchas como hacen ellos”, aseguró.

“A él ya le bajé tres y sigue teniendo. A la madre ocho y sigue teniendo. Después tiene la cara de poner ‘soltar’”, contó, picantísima para lanzar un tremendo remate. “A dejar las frases de sobre de azúcar”, lanzó.

Además, la que se metió en esta guerra también fue la hermana del exfutbolista. A raíz de un mensaje lapidario de Cinthia en forma de enigmático, la joven escribió: “Mientras vos hacés videos hablando y deseándole la muerte a mi mamá, nosotros pasamos un domingo en familia, espero que algún día puedas lograrlo”.

Acto seguido, la mediática respondió con la ironía que la caracteriza. “Me dicen por cucaracha que alguien se hace cargo. Tranquila pichona de víbora, no di nombres, no te pongas nerviosa. El año tiene 365 días, no juegues al family game cada seis meses. Ah, soltame”, escribió.

