Dolli Irigoyen opinó sobre Wanda Nara como conductora de Masterchef: "Me gustaba mucho Santiago Del Moro" (Audio: Por si las moscas, La Once Diez)

Dolli Irigoyen es una de las cocineras argentinas que más carrera ha hecho en los medios de comunicación. Es considerada, desde hace 40 años, la cocinera de la televisión. Desde Canal 7, Utilísima y El Gourmet hasta el certamen de cocina, Bake off. Presidió dos veces el premio Bocuse d’Or, la competencia de cocina más importante y es miembro permanente de la Academia Culinaria de Francia.

En ese contexto, además de su destacada participación en Bake Off, el exitoso ciclo de Telefe, también entró a Masterchef Celebrity en una ocasión cuando uno de los jurados tuvo coronavirus. En ese momento, los participantes, luego de pasar por el mercado, pusieron manos a la obra para lo cual contaban con sesenta minutos. Aunque, en el medio, cada uno debía preparar un café especial a pedido de los integrantes del jurado. Y la realidad es que cada concursante estuvo atento a los consejos de los profesionales, teniendo en cuenta que el desafío era mayúsculo. Sin embargo, Damián Betular se mostraba bastante inquieto, cosa que Irigoyen no dejó pasar.

“Está muy alterado Damián, ¿eh? Está muy alterado, yo no sé lo que le pasa. Lo vengo viendo todas las noches, me preocupa”, dijo la chef después de ver a su colega corriendo a buscar un molde para Mery Del Cerro. Y luego, tratando de calmarlo, le indicó: “Podés bajar”.

En esta oportunidad, la cocinera más famosa del país concedió una entrevista a Por si las moscas, el ciclo radial de La Once Diez. Allí, habló sobre el estreno de Masterchef, con la conducción de Wanda Nara.

Dolli Irigoyen opinó sobre Wanda Nara como conductora de Masterchef (Foto: Archivo)

“Esta edición de Masterchef es distinta porque no hay famosos, el valor de los participantes debe ser el de saber cocinar. Para mí va a ser súper interesante, todos los que se presenten seguramente sepan cocinar, así como fue Bake Off, con personas que les gusta, que les encanta, que practican en la cocina”, comenzó diciendo.

Más adelante, Dolli comentó lo que le parece el programa en si mismo. “Yo creo que habrá de todo un poco, me parece que es un juego súper accesible, entretenido, donde puede haber mucha creativdad, yo estoy muy expectante, porque además creo que Wanda Nara es un muy buen cambio, me parece que lo va a hacer muy bien, es muy piola, muy inteligente, es muy hábil, y bueno, va a estar coacheada seguramente, así que el trío de jurados, que son lo más, creo que con Wanda va a ser un cuarteto imperdible.”

En otro momento de la entrevista, la cocinera contó que ella mira siempre la versión española y que le encanta. “Ahora el programa español no tiene conductor y me parece buenísimo, no me lo pierdo y eso que termina tardísimo, como a la 1 de la madrugada. La producción se instala en los distintos pueblos, así que eso hace que sea más rico, dura como 3 horas. No nos podemos comparar, tampoco con la versión de Inglaterra, pero creo que el producto argentino es superior a todos los de Latinoamérica”, aseguró.

Finalmente, le preguntaron qué consejos le daría a la nueva conductora del certamen de cocina. Y fue tajante en su respuesta. “Ninguno, yo creo que Wanda es ingobernable, no la conozco”, opinó. En cuanto a darle algún tipo a la mediática, Dolli recomendó: “Que de vez en cuando pruebe. Yo creo que en todos sus viajes ha comido muy variado, debe estar muy aceitada con respecto a buenos restaurantes, a diferencia de Claudia Villafañe, que es amorosa pero que aprendió a comer en Masterchef, ahí abrió su paladar, porque Maradona comía súper simple, así que me parece que Wanda es una bon vivant, yo le diría que se sienta libre, que sea ella. La vi en La máscara y del jurado me pareció la más graciosa y la más inteligente. Es la que más se destacó.”

Y finalmente concluyó: “Wanda es más fresca, a mí me encantaba como conductor Santiago Del Moro, pero está bien que le den un descanso después de Gran Hermano. Wanda es preciosa, se viste re bien, yo sé que tiene muy buena química con los jueces, para mí va a ser todo un show”.

