Flor Vigna reveló los apodos que Luciano Castro le puso en la intimidad

Flor Vigna reveló los apodos que le puso Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro son una de las parejas más populares del mundo del espectáculo. En esta oportunidad, la cantante dio detalles de su relación amorosa con el actor en una entrevista con el programa Vivo para vos (El Nueve), conducido por Julián Weich y Carolina Papaleo.

Durante la charla, la influencer se sorprendió cuando le mostraron los videos de unos saluditos que le grabaron sus seres queridos, entre ellos su pareja. “Hola, Chinita, mi amor, quería decirte que te amo, lo feliz que me hace que seamos novios”, le dijo Castro. Luego, agregó: “Me llevás a mi mejor versión”.

Además, el artista contó: “Me pidieron que cuente una anécdota, y la que me quedó grabada, a ver si te acordás, fue la primera vez que nos fuimos a la vuelta de tu casa, a la esquina crota esa a comernos un sándwich gigante, gigante, gigante, que cuando llegó a la mesa, toda la gente que estaba en ese lugar pensó que nadie se lo iba a poder comer. Contale ahí qué pasó a Julián y a Carolina”.

Luciano Castro y Flor Vigna

En el final, el intérprete preguntó: “¿Qué pasó con ese sándwich? ¿Fue rival o no fue rival para ‘el Tanque’ Vigna?”. Entre risas, la joven recordó ese momento tan especial y aseguró: “Él me dice ‘Tanque’, tiene apodos amorosos. Hermosos”. A continuación, añadió: “Me dice ‘el Tanque’, ‘Chochán’, ‘Chinita’”.

“Pero siempre me lo dice con amor. Creo que es una de las personas que más me ha hecho querer mi cuerpo también. Siempre. Es muy motivador Luchito y en lo corporal también. Él me ve ir a algún lugar y lejos de celarme, dice: ‘No, animate a más’”, cerró Vigna.

Por otra parte, la influencer fue noticia porque acaba de lanzar un nuevo tema. “Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita y pasó de todo”, escribió Flor en un video que publicó en su cuenta de Instagram anunciando el lanzamiento de “Eres tú”, el tema que le dedicó a Luciano y que cantó junto a Rodrigo Tapari.

Flor Vigna promocionó su nueva canción, dedicada a Luciano Castro, en topless

En las imágenes que la también actriz publicó en la red social en la que tiene más de cinco millones y medio de seguidores, se la ve en en topless en el patio de su hogar, con la pileta de fondo. Lleva la parte de abajo de la bikini puesta, sin la de arriba y tapándose las lolas con sus manos mientras baila al ritmo de la canción que le dedicó al actor, que también compartió el nuevo material en su Instagram.

“Te amo mucho”, se escucha decir al actor del otro lado de la cámara viendo a su novia moverse con la canción de fondo. Luego, ella se acerca y besa la mano de él. “Ya disponible Eres tú, con el gran Rodrigo Tapari. Gracias a cada uno de mi querido equipo que con mucho amor y esfuerzo todos los días lo damos todo para este sueño”, indicó Flor sobre el lanzamiento del nuevo tema.

Todavía emocionada, Vigna contó cuál fue la reacción de Castro al enterarse de que le había dedicado un tema. “Cuando le mandé la canción a Lucho puso a llorar. Primero fue nuestra y después dijimos ‘gritémosela al mundo’. Yo le compuse otras canciones a Lu para nosotros y para el juego nuestro, pero esta me parecía que debía sacarla para afuera”, contó en el ciclo Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Estamos enamorados y no es solo el enamoramiento sino que tenemos una relación muy madura. Siento algo muy especial. Me gusta creer que es por mucho tiempo. La fantasía es que es para toda la vida. Con Lu ya vamos más de un año y medio. Estoy tan orgullosa de nuestra relación”, indicó sobre su vínculo con Castro.

Seguir leyendo: