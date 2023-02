Luciano Castro descartó la posibilidad de tener un hijo con Flor Vigna: “Ella jamás me lo va a plantear”

Luciano Castro

El romance que los unía salió a la luz en octubre del 2021. Y, aunque al principio sorprendió, la realidad es que con el correr de los meses Luciano Castro y Flor Vigna demostraron tener muchas más cosas en común de lo que todos pensaban. Sin embargo, estaba claro que el actor, que es padre de Mateo (20), Esperanza (9) y Fausto (7), y la cantante, que no tiene hijos, están parados en distintas etapas de la vida. Y esto hacía sospechar que, en algún momento, la posibilidad o no de agrandar la familia pudiera ser motivo de conflicto entre ellos. Pero nada más alejado de la realidad.

Instalado en Mar del Plata, donde protagoniza la obra El Divorcio, Castro dialogó con Catalina Dlugi para Agarrata Catalina, en La Once Diez, Radio de la Ciudad, y explicó por qué ni siquiera se imagina la posibilidad de volver a ser padre con su actual pareja. “Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no están en sus planes de vida”, comenzó diciendo el actor en referencia a la intérprete de Lotería que por estas fechas se encuentra de gira por el país.

Y siguió: “Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos”. Por otra parte, Luciano dejó en claro que después de su separación de Sabrina Rojas, la madre de sus hijos menores con la que estuvo once años en pareja y terminó en mayo de 2021, no tiene intenciones de volver a experimentar la rutina de un matrimonio. “Yo tengo ganas de ser novio de Flor. Si justamente la estoy extrañando, es para no repetir modelos. Es una posibilidad que, para nosotros, ni se charla. Estamos muy tranquilos con eso”, aseguró.

Luciano, quien hasta hace poco compartió las tablas con Rojas en Desnudos, también se refirió a la posibilidad de trabajar con Vigna en la obra con la que se está presentando actualmente. Es que, por lo que se supo, Natalie Pérez se vería obligada a bajarse del elenco para dedicarse a su carrera de cantante y algunas versiones aseguraban que Flor podría ocupar su lugar.

“A mí me encantaría”, dijo Castro. Pero aclaró: “No lo decido yo eso, lo decide la productora. Yo me ocupo de lo artístico, no del dinero ni de lo contractual. A mí me gustaría, pero estamos más o menos en la misma... Si la elegida es Flor y ella decide hacerlo, quiero que tenga la tranquilidad de que puede hacer lo mismo que Natalie, porque ella también está en un momento musical terrible”.

Cabe recordar que el actor acompañó a Vigna en su lanzamiento como cantante e, incluso, protagonizando el video de su tema Uy. Por eso recalcó: “Hace un año y medio que empezó a hacer música y no para de estudiar, de leer, de bailar... De formarse en todo lo que tiene que ver con la música y bueno, esto es teatro. Hay que dedicarle tiempo, espacio. ¡Yo qué más quiero que esté Flor! Es talentosa, una bomba, una mujer con una proyección y con una energía enormes. Es mi novia... ¡Qué más quiero! Pero que decida ella. No quiero que esté para que estemos juntos... Ya estamos juntos en otro lado, quiero que esté porque puede”.

Finalmente, Luciano se refirió al tema que le dedicó su novia y que estaría por lanzarse en los próximos días. “Yo soy bastante cursi, porque soy un hombre grande. Entonces, que te escriban una canción de amor es una locura, quedás hecho un tonto. Me escribió una canción que es hermosa. Y es tan generosa que hasta me propuso géneros. ‘¡Qué me importa!’, le dije. ‘¡Me escribiste una canción de amor! Es tuya, hacé lo que quieras’. Es una genia”, concluyó.

