Flor Vigna mostró cómo es su domingo en familia: “Antes me daba vergüenza”

Flor Vigna compartió una tarde en familia (Instagram)

El éxito, la fama y el dinero, nunca pueden superar a los afectos. Y Flor Vigna se dio cuenta de eso. La actriz devenida en cantante reconoció, en más de una oportunidad, que cuando era niña vivía en un hogar humilde al que muchas veces prefería no invitar a sus compañeras de colegio. Hoy, en cambio, logró con mucho esfuerzo tener un buen nivel de vida. Sin embargo, cada vez que se junta con los suyos, reafirma el valor de la familia.

Sin ir más lejos, este domingo la artista subió a su cuenta de Instagram un video en el que reflejaba como había sido su tarde. Hablaba del “mito del pelo” de su padre, que le crece entre las cejas y según la parentela le da suerte a quien logra sacárselo. También mostró el festejo de cumpleaños de su abuelo, rodeado de niños. E hizo una profunda reflexión.

“Cuando era chica me daba vergüenza porque sentía que mi familia no era normal. Después entendí que ninguna lo es … jaja. Y que las locuras y las rarezas que vivimos nos hacen a nosotros. Me encantaría parar un ratito el tiempo y que se siente a tomar mates con nosotros . Que el pelo ese mágico le cure todos los males a cada uno de mi familia. Disfrútense mucho. Buen domingo”, escribió Flor.

Flor Vigna y Luciano Castro

Hace unos días, la actual novia de Luciano Castro dialogó con Teleshow sobre su último lanzamiento: Lotería. “Todos tuvimos un dolor que, por ahí hasta incluso superado, nos marcó una etapa de vida muy power. No lo quiero ver ni figurita al pibe, pero es como que al ver a esa nena de 18 años que estaba hecha percha y que gracias a esa percha, después se pudo transformar en: ‘Lo voy a dar todo para priorizarme y para cumplir mi sueño’. Esa historia me marcó un montón. Creo que así le pasó a mucha gente”, reveló sobre el tema.

Y explicó lo que le pasó en aquel momento: “Yo sentía que no podía vivir sin esa persona y lloraba un montón con mi mamá, y como que no le encontraba sentido a la vida. Ahí me decía: ‘Pará, ¿y ahora cómo hago?’”. Sin embargo, hoy aquel desencanto hoy le sirvió para componer una canción. “Yo siento que por ahí las canciones de amor no son tan apasionantes, a no ser que estés en un amor utópico como el que yo me siento ahora”, dijo.

En ese sentido, Vigna agregó: ”En febrero, salgo con un tema de amor. Íbamos a salir con otro tema, que ya estaba grabado, el videoclip, el master, todo, y salió esta canción. Realmente nunca creamos una canción tan bonita en 40 minutos, pero salió una que está dedicada a mi novio, porque lo extrañaba mucho, porque no lo veía como hacía un mes. Fue como que nos miramos con Tavito (su mejor amigo y productor musical) y dijimos: ‘Esta canción tiene que salir ya’”.

Luego, explicó que el tema dedicado al protagonista de El Divorcio va más allá de una cuestión comercial. “No me importa que no garpe; yo la quiero. La próxima canción va más desde el lado de Lotería, digamos que es una voz un poquito más sincera por así decirlo”, afirmó sobre esta dicotomía entre canciones de amor y desamor.

