Ironías, gritos y reproches: el reencuentro entre Coti y Daniela afuera de Gran Hermano 2022

Coti y Daniela se reencontraron afuera tras sus respectivas salidas de Gran Hermano y protagonizaron un fuerte cruce en vivo en El Debate, el programa que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Fue el jueves por la noche, en donde además de las exparticipantes estaban presentes Ariel, Maxi, Alfa, y el reciente eliminado y sobrino de Romina, Fabián.

Todo se dio mientras Alfa estaba analizando la actitud de quienes siguen en carrera hacia la final, y cómo fue la semana que se revolucionó con la llegada de los familiares de los jugadores cuando Santiago del Moro lo interrumpió para hacerle la acotación de que Coti quería hablar. “Ya que estamos hablando de hablar dentro de la casa y eso, escuché por ahí que Dani dijo que yo hice campaña para que ella se vaya el finde, cuando no fue así. Y estaría válido porque para entrar de nuevo ella hizo campaña en mi nombre, hasta contó cuántas veces iba al baño. Nada, quería decir eso”, manifestó la exparticipante oriunda de Corrientes.

Mientras tanto, Daniela –que estaba sentada a su lado- la escuchó y la miró atentamente. La dejó terminar de hablar, se dio media vuelta hacia al frente, dirigiéndose al conductor, quien le preguntó si quería responderle: “¿Algo para decirle?”.

“Sí, por supuesto”, respondió Daniela y agregó: “Yo no hice campaña a nombre de absolutamente nadie. Mi campaña era Venganiela, que de hecho fue el público el que le puso así, jamás salió de mi boca, está en los clips, después te los paso si querés mirarlos”. La ironía que aplicó quien también es apodada Pestañela es la misma con la que le respondió Coti -”sí, los vi”, contestó- y que generó todo tipo de comentarios y repercusión durante el programa en vivo. “Se odian”, comentó Gastón Trezeguet, histórico participante del certamen y actual panelista.

En medio de su discurso, Daniela siguió hablando. “La gente me eligió para entrar y hacer lo que hice. Así que gracias, los amo”, dijo mirando a cámara y lanzando un beso a aquellos que la apoyan por su accionar en su regreso a la casa más famosa del país, que abandonó el domingo pasado.

Coti la interrumpió y le respondió: “Por eso, justamente. Ella (por Daniela) dijo ‘voy a ir por CC (Coti y Conejo), y por Thiago. O sea, justamente dijiste que ibas a ir por mí. Dijiste ‘Coti me la va a pagar’. O sea que los clips los vi yo también. No necesito que me pases nada”.

De esta forma, se generó otro ida y vuelta entre las exparticipantes, con sus compañeros de testigos:

Daniela: — Igual, yo no saco. Saca la gente, amor.

Coti: —Claro, así es como estás afuera vos también.

Daniela: —Pero pasé más de una placa.

Coti: —Pero te saqué yo.

Daniela: —¡Nooo!

Coti: —Más vale que sí. Te saqué, Dani.

Daniela: —Tuve un mano a mano con Agustín y quedé. Estabas afuera.

Coti: —Yo estaba adentro cuando te vi salir.

Daniela: —Con Agustín me quedé.

De inmediato, Santiago del Moro las interrumpió buscando dar por finalizado el cruce entre las mujeres. Y cuando terminó el programa, Coti utilizó su cuenta oficial de Twitter para expresarse al respecto. “A mí me encanta esto. Lo picante”, se sinceró sobre su participación en El Debate. “Pero tengo la mejor con Dani, y hasta con Abril, la sobrina de Romina, hoy nos sacamos una foto y todo. Salgo de las cámaras y para mí se queda todo ahí”, aseguró la joven que hizo referencia a otra pelea que había tenido horas más antes con una de las familiares de la exdiputada mientras estaba como panelista invitada en A la Barbarossa, por Telefe.

Y también se refirió a Fabián, el sobrino de Romina que quedó eliminado en la gala del miércoles, dos días después de su ingreso: “Me cayó muy bien también. Los dos somos arianos jajajaja de ahí el carácter”, consideró.

Los tuits de Coti luego del cruce en vivo con Daniela

