Gran Hermano 2022: el chiste de mal gusto de Romina a Julieta luego de que le gritaran "cornuda"

Por estos días, Julieta Poggio vive una sensibilidad a flor de piel dentro de la casa de Gran Hermano. Es que una serie de gritos desde afuera la alertaron sobre su relación con su novio, Lucca Bardelli: le dieron a entender que el joven le había sido infiel. Y ella, dentro del aislamiento en que se encuentra desde octubre pasado, duda sobre lo que sucede en el exterior, pese a que él se encarga de desmentir todo a través de sus redes sociales. Sin embargo, cuando ingresó su hermana Camila la tranquilizó y le aseguró que la estaba esperando afuera.

En tanto, Romina -con quien tiene una excelente relación en el reality- le hizo un chiste de mal gusto al respecto. A Julieta no le gustó nada y se lo hizo saber.

Todo sucedió en la cocina, mientras estaban Camila, Romina, Julieta y su hermana Camila. Cada una estaba haciendo diferentes actividades, cuando en medio de la charla, la exdiputada intentó hacer un chiste sobre los gritos de afuera que le habían llegado a la actriz sobre una supuesta infidelidad de su novio Lucca. Sin embargo, a ella no le gustó para nada la actitud de quien fuera una de sus aliadas en la casa más famosa del país.

“Cuando te enterás que tu novio te engaña…”, comentó Romina mientras hacía movimientos desde arriba hacia abajo con su cuerpo. Al ver que Poggio no le dio lugar, y no le respondió siquiera, buscando evitar la broma, la exdiuputada siguió y buscó la complicidad de Poggio: “Juli, cuando te enterás que tu novio te está engañando…” y volvió a moverse de la misma forma.

La actriz –que estaba sentada con los pies apoyados sobre la mesada de la cocina- ni siquiera levantó la cabeza y siguió limándose las uñas. Por caso, atinó a poner cara de rechazo en clara alusión a que no le gustó el chiste que la participante había hecho. “No me digas eso”, le fue directa. Y Romina continuó como si nada hubiera pasado. “Sí, hacía con esto porque tenía ampollas”, siguiendo la conversación que había iniciado con Camila.

Gran Hermano 2022: gritos desde afuera alertaron a Julieta sobre la relación con su novio Lucca

“Julieta, Lucca te cagó”, fue el grito que se escuchó desde afuera mientras la actriz estaba acompañada por su hermana Camila, Marcos, Romina, Fabián (sobrino de la exdiputada que ya abandonó la casa) y Gladys, la madre de Lucila, La Tora. La participante intentó descomprimir el asunto y sostuvo que le habían dicho: “Julieta tiene apoyo”, evitando hacer referencia a aquello.

Sin embargo, más tarde, ella misma admitió que había escuchado el nombre de su novio, pero en un principio pensó que era él quien se había acercado hasta las inmediaciones de la casa para comunicarse desde el exterior. Entró a una de las habitaciones en donde estaban Nacho y La Tora y les comentó lo que había sucedido en el jardín de la casa, ya expresando su preocupación y también su descontento.

“¿Vieron lo que me gritaron?”, preguntó a sus compañeros y susurrando, evitando que escuchase el resto de la casa. “Vos escuchaste otro igual”, le contestó La Tora haciendo referencia a las palabras que la propia actriz había asegurado sobre un supuesto apoyo. “Yo escuche Lucca, pero yo pensé que me había dicho ‘Soy Lucca’, por eso no quería decir nada”, aclaró Julieta entre risas sobre su postura inicial. Luego, y ya enojada, criticó a quienes se acercaron a gritar. “Re forros. Hijos de puta, ¿van a ir a gritar eso?”, reprochó la actriz.

Gran Hermano 2022: la reacción de Julieta luego de escuchar el grito sobre su novio Lucca

