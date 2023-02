El enfrentamiento al aire entre Coti y la sobrina de Romina de Gran Hermano 2022: “Déjenme terminar de hablar”

La fuerte pelea entre Coti y la sobrina de Romina

En el programa A la Barbarossa (Telefe), Coti Romero fue invitada para hablar de la última eliminación en la casa de Gran Hermano 2022: Walter Fabián, el sobrino de Romina Uhrig, quien fue el más votado con 14 votos y debió irse a poco de entrar al exitoso reality conducido por Santiago del Moro.

Durante el ciclo de entretenimientos, también entrevistaron a Abril, la sobrina de la exdiputada, desde un móvil en Moreno. Mientras la joven estaba dando su opinión sobre lo que había pasado en la casa, fue interrumpida por la panelista Pía Shaw, quien quería dar una opinión. De manera inmediata, ella se quejó con la periodista: “Déjenme terminar de hablar. Pedí por favor que no me interrumpieran”.

Los integrantes del programa se sorprendieron al escuchar el pedido de Abril, pero el debate siguió y Constanza pidió la palabra: “Yo quisiera decir algo, si decís ‘cómo me van a votar a mí si tenían afinidad’. Pero es un juego, no entres al juego directamente entonces. Los tapes no están mal editados o de última tampoco pasaron la cantidad de veces que Romina habló mal de mí...”.

La sobrina de Romina la interrumpió y dijo: “No sé, pero se editó...”. La participante oriunda de Corrientes la frenó y le dijo: “Dejame hablar porque vos recién dijiste que te deje hablar. Me parece una falta de respeto que una persona que no tiene nada que ver con el medio venga a hablarnos así a las personas que estamos acá en la mesa”.

Por otra parte, Romero expresó su alegría por cumplir tres meses de su apasionado noviazgo con Alexis Conejo Quiroga. Ellos comenzaron un romance dentro de la casa y tras ser eliminados del reality, los participantes siguieron con su relación amorosa y se muestran muy enamorados, mientras disfrutan de la enorme popularidad que ganaron.

Pía comentó: “Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que no haya uno en homenaje al Cone”. La influencer sorprendió a todos al confesar: “Sí, hay y dice en inglés: ‘No te voy a soltar la mano’. Es la primera vez que lo digo, porque nadie lo sabía”. Luego, se paró para mostrar la frase “I will not let go of your hand” que tiene en la parte trasera de una de sus piernas. Además, Constanza aclaró qué haría con el tattoo en el caso de pelearse con su pareja: “Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía”.

Por otra parte, Coti es una de las participantes que más convocan a eventos y a presencias en diferentes lugares del país. Este último fin de semana asistió a Corrientes, su ciudad natal, para participar de los carnavales. En medio de un escándalo mediático, Yanina Latorre salió a contar que a la joven de 20 años la habían invitado a participar del desfile por los carnavales correntinos y que ella había pedido un millón de pesos para formar parte de las comparsas.

Sin embargo, la influencer desmintió este hecho con énfasis a través de sus redes sociales y confrontó a la angelita de LAM (América) sin filtro. “Fui gratis a los carnavales, espero las disculpas de Yanina, eso es hablar al pedo y sin información”, disparó la correntina. Y en otro tuit, continuó con su descargo mediático: “No necesito mentir Yanina Latorre, y es ridículo comparar un juego con la vida real. Con el único que me comuniqué fue con él, y jamás pedí nada, pero bueno, seguí hablando de mi, parece que no tenés otra cosa”.

