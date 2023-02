Coti de Gran Hermano mostró el revelador tatuaje que se hizo en honor al Conejo

El tatuaje de Coty en honor al Conejo de Gran Hermano

Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga comenzaron un romance dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Tras ser eliminados del reality, los participantes siguieron con su relación amorosa y se muestran muy enamorados, mientras disfrutan de la enorme popularidad que ganaron.

Este jueves, la joven fue invitada al ciclo A la Barbarossa (Telefe) y expresó su alegría por cumplir tres meses de su apasionado noviazgo. La panelista Pía Shaw comentó: “Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que no haya uno en homenaje al Cone”.

La influencer sorprendió a todos al confesar: “Sí, hay y dice en inglés: ‘No te voy a soltar la mano’. Es la primera vez que lo digo, porque nadie lo sabía”. Luego, se paró para mostrar la frase “I will not let go of your hand”que tiene en la parte trasera de una de sus piernas. Además, Constanza aclaró qué haría con el tattoo en el caso de pelearse con su pareja: “Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía”.

El nuevo tatuaje de Coti de Gran Hermano

Por otra parte, Coti es una de las participantes que más convocan a eventos y a presencias en diferentes lugares del país. Este último fin de semana asistió a Corrientes, su ciudad natal, para participar de los carnavales. En medio de un escándalo mediático, Yanina Latorre salió a contar que a la joven de 20 años la habían invitado a participar del desfile por los carnavales correntinos y que ella había pedido un millón de pesos para formar parte de las comparsas.

Sin embargo, la influencer desmintió este hecho con énfasis a través de sus redes sociales y confrontó a la angelita de LAM (América) sin filtro. “Fui gratis a los carnavales, espero las disculpas de Yanina, eso es hablar al pedo y sin información”, disparó la correntina. Y en otro tuit, continuó con su descargo mediático: “No necesito mentir Yanina Latorre, y es ridículo comparar un juego con la vida real. Con el único que me comuniqué fue con él, y jamás pedí nada, pero bueno, seguí hablando de mi, parece que no tenés otra cosa”.

Sin embargo, esta no es la única polémica que tuvo que afrontar Coti durante el fin de semana extra large. También circuló una foto de su novio con otra mujer en un boliche que se hizo viral de inmediato a través de las redes sociales. Enseguida, los usuarios de las redes comenzaron a opinar acerca de la supuesta infidelidad del cordobés.

Coti habló tras la supuesta infidelidad del Cone (Foto: Instagram)

¿El Cone se puso botox en los labios que los tiene tan hinchados y enrojecidos?”, preguntó un cibernauta, haciendo referencia a que supuestamente se habría besado con la chica. Es que en la foto se lo puede ver al exparticipante muy sonriente con una chica en un boliche, abrazados y con las caras muy juntas.

Como los seguidores de ambos están en todas las particularidades, la respuesta de Constanza fue casi inmediata. También a través de Twitter, su red social preferida para dejar comentarios picantes y contundentes, la correntina se expresó de manera enigmática pero enseguida todos entendieron que se refería a la foto en cuestión. “Bueno, dejen de delirar”, escribió junto a tres emojis de caritas sonriendo a carcajadas.

